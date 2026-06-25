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Ένας 18χρονος ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να αμυνθεί κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι Αρχές έχουν συλλάβει επτά άτομα και αναζητούν άλλα δέκα που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή των δεκαπέντε και πλέον νεαρών.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του όπλου της επίθεσης και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν.

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Θανατηφόρα κατάληξη είχε η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα, με θύμα έναν 15χρονο και δράστη έναν 18χρονο που έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, περισσότεροι από 15 νεαροί συμμετείχαν στο βίαιο επεισόδιο, το οποίο ξεκίνησε σε πλατεία της περιοχής και εξελίχθηκε στα γύρω στενά, καταλήγοντας σε φονική επίθεση με μαχαίρι.

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Οι έρευνες της Ασφάλειας και του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, ενώ επτά έχουν συλληφθεί. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη δέκα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Από τους συλληφθέντες, οι τέσσερις είναι οπαδοί μίας αθηναϊκής ομάδας και οι υπόλοιποι τρεις οπαδοί άλλης ομάδας της πρωτεύουσας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του 18χρονου που παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον ανήλικο, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες.

Αναζητείται το μαχαίρι της επίθεσης

Κεντρικό ζητούμενο για τους αστυνομικούς παραμένει ο εντοπισμός του όπλου της επίθεσης, το οποίο δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Ο 18χρονος φέρεται να υπέδειξε σημείο στην οδό Χριστιανουπόλεως, όπου υποστήριξε ότι πέταξε το μαχαίρι μετά το περιστατικό. Ωστόσο, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν δεν απέδωσαν καρπούς.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται και δεύτερο μαχαίρι που εντοπίστηκε στον χώρο της συμπλοκής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με τη δολοφονία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε: «Υπάρχει ένα μαχαίρι που έχουν συλλέξει οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο. Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως και αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος».

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Η ομολογία του 18χρονου

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων, οι οποίοι φέρονται να υπέδειξαν τον 18χρονο ως τον άνθρωπο που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα.

Αν και αρχικά κράτησε αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, στη συνέχεια ο νεαρός προχώρησε σε ομολογία.

Στην κατάθεσή του φέρεται να είπε: «Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμη φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ τον μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

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Στο μικροσκόπιο τα κίνητρα

Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση.

Αν και αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών, τα μέχρι τώρα ευρήματα δείχνουν ότι η συμπλοκή ενδέχεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ νεαρών ομάδων για την παρουσία και τον έλεγχο της περιοχής.

Παράλληλα, ερευνάται αν σχετίζεται με προηγούμενο επεισόδιο που φέρεται να είχε σημειωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στην ίδια περιοχή και δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο μετά τις 23:00 σε πλατεία στη συμβολή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρέμου, όπου βρισκόταν αρχικά μία ομάδα νεαρών.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν τρία ακόμη άτομα, ενώ στη συνέχεια έφτασε όχημα από το οποίο αποβιβάστηκαν πέντε νεαροί. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και μετατράπηκε σε γενικευμένη συμπλοκή.

Ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά και περίπου 60 μέτρα μακριά από το αρχικό σημείο, μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας, ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα. Ο ανήλικος κατέρρευσε και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

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Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού.

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Ένας από αυτούς ανέφερε: «Γύρω στις 11:30 το βράδυ, ερχόμενος με τον σκύλο μου από το πάρκο, είδα μαζεμένα περίπου 10 με 15 άτομα. Δεν έμοιαζε με συμπλοκή εκείνη τη στιγμή, αλλά μιλούσαν έντονα».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Οι φωνές με ξύπνησαν. Άκουγα να φωνάζουν “βοήθεια”. Κατά τις 11:30 είδα ένα παιδί πεσμένο στον δρόμο και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να το επαναφέρουν».

Η ταυτοποίηση του θύματος

Για αρκετές ώρες μετά το περιστατικό η ταυτότητα του 15χρονου παρέμενε άγνωστη, καθώς οι φίλοι του δεν παρείχαν στοιχεία στις Αρχές.

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Η αναγνώρισή του έγινε τελικά από τη μητέρα του στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της συμπλοκής, στον εντοπισμό του όπλου της επίθεσης και στην εξακρίβωση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου στο αιματηρό περιστατικό της Καλλιθέας.