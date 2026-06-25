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Ένα μυστήριο καλύπτει μέχρι αυτή την ώρα το κίνητρο της συμπλοκής στην Καλλιθέα, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας νεαρός άνδρας.



Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, μεταξύ των προσαχθέντων από την ώρα της συμπλοκής ήταν και ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι εκείνος κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα στο θώρακα του θύματος με μαχαίρι, που όπως είπε το πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών σε κοντινό δρόμο και οι αστυνομικοί τώρα το αναζητούν. Ο δράστης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ανήλικος και πρόκειται να γιορτάσει τα 18α γενέθλιά του σε δύο μήνες.

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Μέχρι αυτή την ώρα τα στελέχη του οργανωμένου δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν το θύμα, το οποίο φαίνεται να είναι στα όρια της ενηλικίωσης και φορούσε μπλούζα πειραϊκής ομάδας ποδοσφαίρου.

Αυτό που έχει εντυπωσιάσει τους αστυνομικούς είναι ότι και ο δράστης δηλώνει οπαδός της ίδιας ομάδας και έτσι απομακρύνεται προς το παρόν το κίνητρο να βασίζεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών διαφορετικών ομάδων, αλλά θεωρείται πως έχει να κάνει με προσωπικές διαφορές ή κάποια παράνομη δοσοληψία.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία παρέα τριών νεαρών, που ήτανε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας, δέχθηκαν λεκτική επίθεση από άλλα τρία άτομα. Κάλεσαν φίλους τους προς ενίσχυση και ακολούθησε η συμπλοκή.