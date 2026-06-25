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Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τραύμα στο θώρακα νεαρός άνδρας, περίπου 17 ετών, ύστερα από συμπλοκή στην Καλλιθέα, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα για περιστατικό συμπλοκής νεαρών ατόμων στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Οταν έφθασαν στο σημείο, εντόπισαν τον τραυματία και σε κοντινή απόσταση ένα μαχαίρι, το οποίο πιθανά είναι εκείνο του εγκλήματος.

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Από την περιοχή προχώρησαν σε δεκατέσσερις προσαγωγές, χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί εάν κάποιος από τους προσαχθέντες εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβαν την εξιχνίαση της υπόθεσης και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο της συμπλοκής ακόμα και να πρόκειται για οπαδικές διαφορές.