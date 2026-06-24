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Η τελετή έναρξης λειτουργίας του 1ου Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον Αυλώνα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη και του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Αυλώνα (ΚΕΤΘ), στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου Γεωργίου Μελίδη». Απευθυνόμενος στους εφέδρους που συμμετέχουν στη μετεκπαίδευση, ο κ. Δένδιας δήλωσε πως «υπάρχει ένα στοίχημα εδώ…να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σοβαρή εφεδρεία».

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως «υπάρχει η αριθμητική λογική. Εμείς, αντιμετωπίζουμε μια απειλή. Η απειλή είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εμάς. Άρα λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε εξομοιώσεις αριθμών. Και η εφεδρεία είναι ακριβώς αυτή μας η δυνατότητα».

Ο κ. Δένδιας συμπλήρωσε πως επιδιώκεται να υπάρξει εθελοντικό σώμα 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων, στα πρότυπα χωρών όπως η Ελβετία και η Φινλανδία. Μεταξύ άλλων, ζήτησε από τους εφέδρους να προβούν σε αξιολόγηση, υποδεικνύοντας λάθη για να διορθωθούν, και, «στο βαθμό που εσείς το κρίνετε, πείστε και άλλους ότι αξίζει να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως, η αλλαγή των συνθηκών του σύγχρονου πολέμου έχει εξαφανίσει το ηλικιακό πλαίσιο που ξέραμε. Έλεγα πριν ότι κάποιος που είναι 55 χρονών, μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός χειριστής drones, ίσως καλύτερος από κάποιον που είναι 35 χρονών . Επίσης υπάρχουν οι ειδικές γνώσεις που αποκτά κανείς στη ζωή του ή οι ειδικές δεξιότητες τις οποίες ο Στρατός μπορεί να τις εκμεταλλευτεί».

Σε δήλωση μετά την επίσκεψη, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως υπάρχει ένα ομοιότυπο κέντρο ήδη, στο Λιτόχωρο Πιερίας, ενώ αναφέρθηκε στο νέο μοντέλο της ενεργού εφεδρείας. «Τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης είναι βασική υποδομή αυτού του νέου μοντέλου. Εδώ, οι έφεδροι θα εκπαιδεύονται στις νέες συνθήκες, όπως ξέρετε τα πάντα έχουν αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως τα διδαχθήκαμε εμείς στην εκπαίδευσή μας, στον καιρό μας. Δεν είναι μόνο τα drones και τα αντι-drones συστήματα. Είναι η συνολική προσέγγιση που απαιτείται για να επιβιώσει ο στρατιώτης στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Αλλά επίσης και στη δυνατότητα να παράσχει πρώτες βοήθειες και να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί σε νέες ειδικότητες και δεξιότητες» ανέφερε σχετικά, συμπληρώνοντας επίσης πως έχει εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο κλήσης: «Το σύνολο των στρατιωτικών εγγράφων και των προσκλήσεων πραγματοποιείται πλέον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr. Θυμάστε ίσως ότι στην πρώτη άσκηση εφέδρων που παρακολούθησα ήρθα σε επαφή με την πραγματικότητα της διατήρησης της κλήσης με επιδόσεις εγγράφων από την Ελληνική Αστυνομία. Αυτή η εποχή απέχει από σήμερα που συζητάμε, λιγότερο από δυόμισι χρόνια. Επίσης, στο βαθμό που πιστεύω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέσω της οποίας οι έφεδροι αξιωματικοί μπορούν να αποκτούν πρόσβαση με χρήση του προσωπικού κωδικού taxisnet σε διάφορους στρατιωτικούς κανονισμούς αλλά και σε ευρύτερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο».

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