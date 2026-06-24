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Τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διαπιστωθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του κυκλώματος ρευματοκλοπών, με τουλάχιστον 105 κατηγορούμενους, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, προσθέτοντας πως φέρονται να μπορούσαν να παρεμβαίνουν και σε ψηφιακούς μετρητές.

Η έρευνα έδειξε ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017. Οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση.

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Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ωστόσο φαίνεται πως διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη δράση τους φέρεται να ωφελούνταν ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων, καθώς οι παράνομες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, να καταβάλλονται μειωμένα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.

Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.