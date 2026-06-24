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Μέσα στα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα από τη δήλωση εξαφάνισης οι αστυνομικοί είχαν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους στον συγκεκριμένο άνδρα και στην κατοικία του, είπε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξαρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή κρίθηκε απολύτως κατανοητή από τις Αρχές, δεδομένου ότι ο αδελφός της, που αποτελούσε το βασικό μέλος της οικογένειάς της, νοσηλευόταν εκείνο το διάστημα σε νοσοκομείο.

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Παρά τα εμπόδια, μέσα στα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα από τη δήλωση εξαφάνισης οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον συγκεκριμένο άνδρα και στην κατοικία του, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό που κατάφεραν να εντοπίσουν. Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, ο κατηγορούμενος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων και κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι το θύμα κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του και δεν καταγράφηκε ποτέ να αποχωρεί από εκεί.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι οι ερευνητές φρόντισαν να μην αντιληφθεί ο ύποπτος πως βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών. «Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εργασία του επιστημονικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων ή με το κίνητρο της δολοφονίας, η κα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Ερωτηθείσα για τη στάση της συζύγου του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να εξακολουθεί να τον στηρίζει, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή και είχε ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους κατοίκους να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τόσο σοβαρή εγκληματική ενέργεια.Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία μόνο μία φορά για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, στοιχείο που συνέβαλε στο να μη θεωρείται ύποπτος από το περιβάλλον του.