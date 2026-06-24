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Μια άνευ προηγουμένου απειλή αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι χώροι στις ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς η τάση προς μεγαλύτερου μεγέθους αυτοκίνητα (SUV) έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση μεγάλων αριθμών χώρων στάθμευσης.

Σύμφωνα με νέα έρευνα των Τ&Ε (Transport&Environment)- Clean Cities, όλες οι πόλεις αναμένεται να χάσουν από 8,5% μέχρι και 14% των θέσεων παρκαρίσματος στους δρόμους ως το 2040 αν τα αυτοκίνητα συνεχίσουν να…μεγαλώνουν.

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Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύεται η ασταμάτητη αύξηση του μεγέθους των νέων αυτοκινήτων σε όλες τις διαστάσεις και γίνεται σύγκριση με ένα σενάριο όπου πολιτικές συμβάλλουν στην επιστροφή των μεγεθών στα επίπεδα του 2015. Όπως τονίζεται, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, τα μακρύτερα και φαρδύτερα αυτοκίνητα θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά ο αριθμός οχημάτων που μπορούν να παρκάρονται στους δρόμους.

T&E

Λόγω της αύξησης μεγέθους, το Λονδίνο αναμένεται να χάσει 72.000- 118.000 θέσεις ως το 2040, το Βερολίνο 71.000 με 117.000, η Ρώμη 58.000 με 95.000, η Μαδρίτη μέχρι και 41.000, η Βαρσοβία ως 17.000 και το Παρίσι μέχρι και 12.000.

Το μέσο μέγεθος των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται κάθε χρόνο αυξάνεται κατά 1,2 εκατοστά ετησίως, σύμφωνα με την έρευνα, που ανέλυσε την αύξηση των οχημάτων από το 2000 και μετά. Το ύψος αυξάνεται κατά 0,5 εκατοστά ετησίως, ενώ προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι το πλάτος αυξάνεται κατά 0,5 εκατοστά. Σύμφωνα με την T&E, παρά τη μείωση των μεγεθών των οικογενειών και του αριθμού των επιβαινόντων ανά όχημα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες απομακρύνονται από τα μικρά αυτοκίνητα επιδιώκοντας μεγαλύτερα κέρδη από μεγαλύτερα αυτοκίνητα.

T&E

«Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν επιδιώξει μια στρατηγική μεγαλύτερων, πιο κερδοφόρων οχημάτων απέναντι στα μικρότερα μοντέλα. Μετά από 25 χρόνια ασταμάτητης ανάπτυξης, οι δρόμοι μας κυριαρχούνται όλο και περισσότερο από πελώρια SUV τα οποία αποτελούν φυσικό κίνδυνο σε όλους τους άλλους. Το αποτέλεσμα είναι πως οι πόλεις και τα χωριά είναι υπό πίεση να κάνουν τους χώρους στάθμευσης μεγαλύτερους και μετά να θυσιάζουν τους δημόσιους χώρους για την αντικατάσταση του χαμένου χώρου παρκαρίσματος» είπε ο Λισιέν Ματιέ, διευθυντής αυτοκινήτου στην Τ&Ε.

T&E

Επίσης, παρά τον στόχο «Vision Zero» της ΕΕ για μηδενικούς θανάτους στις οδικές μεταφορές ως το 2050, σύμφωνα με την έρευνα η ανεξέλεγκτη αύξηση μεγέθους επηρεάζει και την οδική ασφάλεια: Προβλέπει ένα αυξανόμενο χάσμα στους θανάτους ευάλωτων χρηστών των δρόμων (πεζοί, δικυκλιστές κ.α.), που εκτιμάται πως θα φτάσει τους 400 επιπλέον θανάτους το 2040, συγκριτικά με το σενάριο του «σωστού μεγέθους». Αναλυτικότερα, η συνέχιση των σημερινών τάσεων θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε επιπλέον θανάτους 2.500 ενηλίκων και 79 παιδιών στους ευρωπαϊκούς δρόμους από το 2026 ως το 2040.