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Ένα άγνωστο μέχρι τώρα είδος δεινοσαύρου ανακάλυψαν επιστήμονες στην Κίνα, μελετώντας έναν χώρο με μεγάλη συγκέντρωση προϊστορικών απολιθωμάτων: Πρόκειται για τον ιπτάμενο δεινόσαυρο Jian changmaensis, έναν «συγγενή» του γνωστού βελοσιράπτορα.

Στον συγκεκριμένο χώρο απολιθωμάτων, στη βορειοδυτική Κίνα, έχουν βρεθεί εκατοντάδες απομεινάρια προϊστορικών πουλιών, μεταξύ των οποίων σπασμένα οστά συμπιεσμένα σε μάζες που θυμίζουν αυτές που φτιάχνουν οι σύγχρονες κουκουβάγιες. Για πολλά χρόνια οι παλαιοντολόγοι θεωρούσαν πως υπήρχε κάποιος μεγαλύτερος θηρευτής που σκότωνε αυτά τα πουλιά- και ίσως αυτός να έχει πλέον βρεθεί.

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Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Carnegie Museum οι ερευνητές αναφέρουν την ανακάλυψη ενός μέχρι πρότινος άγνωστου είδους στο ίδιο «κοίτασμα» απολιθωμάτων. Πρόκειται για έναν φτερωτό συγγενή του βελοσιράπτορα (Velociraptor) με μακριά φτερά τόσο στα πίσω όσο και στα μπροστά πόδια του. Με βάση τα χαρακτηριστικά των οστών του, θεωρούν ότι ο δεινόσαυρος αυτός ίσως ήταν ο κυνηγός που ευθυνόταν για την προαναφερθείσα συσσώρευση οστών πουλιών.

«Επιστήμονες βρήκαν αυτά τα παράξενα, σπασμένα συμπλέγματα οστών πουλιών σε αυτόν τον χώρο, και δεν ξέρουμε τι τα δημιούργησε. Αυτός ο νέος μικροράπτορας δεινόσαυρος, Jian changmaensis, είναι η καλύτερή μας εκτίμηση» λέει η Τζινγκμάι Ο’ Κόνορ, υπεύθυνη για απολιθώματα ερπετών στο Field Museum στο Σικάγο και συντάκτης του νέου επιστημονικού άρθρου όπου περιγράφεται το νέο είδος. «Είναι ο μόνος δεινόσαυρος που βρέθηκε σε αυτόν τον χώρο ο οποίος δεν ήταν πουλί, ήταν σαρκοβόρο και ήταν πολύ μεγαλύτερος από οτιδήποτε άλλο έχουμε βρει εκεί».

Τα σημερινά πουλιά είναι οι μόνοι απόγονοι των δεινοσαύρων που επιβιώνουν ακόμα, έχοντας καταφέρει να επιζήσουν από τις επιπτώσεις του αστεροειδούς που έπεσε στη Γη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο πολύ πριν συμβεί αυτό, τα πουλιά ζούσαν δίπλα σε άλλα είδη δεινοσαύρων κατά τη διάρκεια της Ιουράσιας και της Κρητιδικής.

Μεταξύ των πιο στενών συγγενών τους ήταν οι δρομαιοσαυρίδες, ένα είδος φτερωτών δεινοσαύρων που ήταν μικρόσωποι, γρήγοροι κυνηγοί. Ο βελοσιράπτορας (που έγινε ευρέως γνωστός από τα κινηματογραφικά «Jurassic Park») είναι ένα από τα πιο γνωστά μέλη της οικογένειας αυτής- αν και μάλλον ήταν πιο μικροί και με περισσότερα φτερά σε σχέση με την απεικόνισή τους στις ταινίες.

Το νέο είδος ανήκει σε μια υποκατηγορία, τους μικροράπτορες (microraptors). Οι περισσότεροι ήταν αρκετά μικρών διαστάσεων – κάποιοι μάλιστα έφταναν το μέγεθος μόλις ενός κορακιού.

«Ο Jian είναι ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα μικροράπτορα που έχουν βρεθεί ποτέ…ολόκληρος ο δεινόσαυρος μάλλον είχε άνοιγμα φτερών περίπου 120 εκατοστά, περίπου σαν μια κουκουβάγια» λέει η Ο’ Κόνορ. Οι δεινόσαυροι αυτοί, ωστόσο, θεωρείται πως μάλλον πετούσαν σαν τα σημερινά πουλιά αλλά είχαν εξελιχθεί για να πετούν σαν «ανεμόπτερα».

Όσον αφορά στο όνομά του, προέρχεται από την κινεζική μυθολογία και την τοποθεσία όπου βρέθηκε το απολίθωμα: Το «τζιάν» είναι ένα μυθικό φτερωτό πλάσμα, ενώ το changmaensis παραπέμπει στην περιοχή της επαρχίας Γκανσού στην Κίνα όπου βρέθηκε.

Με πληροφορίες από Science Daily