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Η Ρωσία θέλει να μάθει αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματικά αλλάξει στάση όσον αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπαινίχθηκε στη σύνοδο της G7 ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είπε την Τετάρτη ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Μακρόν, οικοδεσπότης της συνόδου της G7 στο Εβιάν Λε Μπεν, είπε πως ο Τραμπ αναγνώρισε κατά τις συνομιλίες πως η Ρωσία δεν ήθελε ειρήνη στην Ουκρανία και ότι αυτό αποτελεί «πραγματική αλλαγή στην προσέγγιση» από πλευράς των ΗΠΑ.

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Ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία να κάνει ειρήνη με την Ουκρανία αφού είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι- σχόλια που προκάλεσαν συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των ηγετών της G7.

«Όσον αφορά στην Ουκρανία, θέλουμε να κατανοήσουμε τι συνέβη στο Εβιάν» είπε ο Λαβρόφ σε εκδήλωση στη Μόσχα. «Οι Αμερικανοί δεν μας έχουν πει ακόμα τι κράτησαν από τη σύνοδο στο Εβιάν ή ποια θα είναι η μελλοντική τους πορεία δράσης» πρόσθεσε.

Ο Λαβρόφ επίσης αναφέρθηκε σε σχόλια του Μακρόν πως αυτά που είχαν συνεννοηθεί ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στο Άνκορεϊτζ της Αλάσκας είχαν «θαφτεί» στο Εβιάν. Ρώσοι αξιωματούχοι τακτικά αναφέρονται στο αποκαλούμενο «Πνεύμα του Άνκορεϊτζ», που ερμηνεύτηκε από τη Μόσχα ως βάση για μια πιθανή συμφωνία που θα περιελάμβανε απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το υπόλοιπο Ντονμπάς με αντάλλαγμα το «πάγωμα» των συγκρούσεων αλλού». Το Κίεβο έχει πει επανειλημμένα πως δεν θα παραδώσει εδάφη στη Ρωσία αμαχητί.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε την Τρίτη πως η σύνοδος της Αλάσκας μπορεί να ήταν ένα αμερικανικό σχέδιο για να κερδηθεί χρόνος για επανεξοπλισμό της Ουκρανίας.

«Στο Άνκορεϊτζ ο Πούτιν είπε στον Τραμπ “υπάρχουν διαφορές εδώ, μα θα αναλάβω την ευθύνη για αυτές, αποδέχομαι τις προτάσεις σου”. Αυτό ήταν ήδη ένας συμβιβασμός. Και τώρα μας λένε “ακούστε, δεν λειτουργεί ακόμα- ας βρούμε κάποιον άλλο συμβιβασμό» είπε σχετικά. Παράλληλα διαμαρτυρήθηκε για τη συνέχιση των αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία και για το ότι οι ΗΠΑ δεν θέτουν όρια στα όπλα που πουλάνε σε ευρωπαϊκές χώρες για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Reuters