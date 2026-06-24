Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Ιράν δεν ζητά διόδια ή άλλες χρεώσεις για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως αν αυτό αποδειχθεί ψευδές, οι διαπραγματεύσεις θα λάβουν τέλος άμεσα.

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως, παρά τα όσα αντίθετα λένε τα κακόβουλα Fake News, δεν υπάρχουν διόδια, κόστη ασφάλισης και άλλες χρεώσεις οποιουδήποτε είδους που να επιδιώκονται ή να λαμβάνονται από το Ιράν για τα πλοία που ταξιδεύουν στα Στενά του Ορμούζ. Αν αυτές οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι διαπραγματεύσεις θα σταματούσαν άμεσα!» έγραψε στο Truth Social.

Advertisement

Advertisement

«Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί λεφτά στο Ιράν, ή αποδεσμευτεί σε αυτούς από τα δικά τους χρήματα, από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε κάποια από τα λεφτά τους, που ελέγχονται πλήρως από εμάς, στους αγρότες και κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιτηρών, σόγιας και άλλων. Η ανάγκη για τρόφιμα είναι τεράστια στο Ιράν και θα τα αγοράζουμε για αυτούς αποκλειστικά από τις ΗΠΑ» πρόσθεσε.

@realDonaldTrump