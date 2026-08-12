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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε την Τετάρτη πως η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, αποχωρεί στο τέλος του μήνα για να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

«Το να υπηρετήσω ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου το περασμένο ενάμισι έτος ήταν τιμή και περιπέτεια μιας ζωής» ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.

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«Η Καρολάιν θα είναι τώρα μια από τους κορυφαίους εξωτερικούς συμβούλους μου, και επιδραστική φωνή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς εργαζόμαστε για να αψηφήσουμε την ιστορία και να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλπγές» ανέφερε ο ίδιος ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

H Λίβιτ είχε μπει στην καμπάνια Τραμπ το 2024 και ήταν μεταβατική εκπρόσωπος πριν ο Τραμπ την επιλέξει ως εκπρόσωπο Τύπου- το νεότερο άτομο που έχει αναλάβει τη θέση ως τώρα.

Με πληροφορίες από Reuters





