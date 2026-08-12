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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσεων εκατομμύρια άνθρωποι σε μια σειρά από χώρες.

Η έκλειψη άρχισε σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, στα όρια της Αρκτικής, ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos. Το σπάνιο οπτικό φαινόμενο της ατμόσφαιρας άρχισε γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας στα βόρεια άκρα της ηπειρωτικής Ρωσίας.

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Το φαινόμενο άρχισε λίγο μετά τις 20.30 ώρα Ελλάδας σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ισπανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μπούργος (βόρεια) στην Ταραγόνα (βορειοανατολικά) και στο Kολμενάρ Βιέχο, κοντά στη Μαδρίτη (κεντρικά).

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί. Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.

Η έκλειψη ηλίουβύθισε τη δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι παρά τον εξαιρετικά συννεφιασμένο ουρανό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.Στην Ισλανδία, ο γκρίζος ουρανός και κατά τόπους βροχερός δεν εμπόδισε χιλιάδες περίεργους παρατηρητές να βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι όταν ο Ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη, φαινόμενο που δεν μπόρεσαν να θαυμάσουν πλήρως εξαιτίας των πυκνών σύννεφων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ