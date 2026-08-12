Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σημερινή ολική έκλειψη Ηλίου θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα σε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Η «διαδρομή της ολικότητας» εκτείνεται σε μήκος 8.300 χιλιομέτρων, επιτρέποντας στους παρατηρητές εντός της ζώνης αυτής να δουν τον Ήλιο να καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν τη διαδρομή της σκιάς με βάση αστρονομικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη την τροχιά των ουράνιων σωμάτων και τις διακυμάνσεις στην περιστροφή της Γης.

Ειδικοί, όπως ο χαρτογράφος εκλείψεων Μάικλ Ζάιλερ, αξιοποιούν το φαινόμενο για επιστημονικές παρατηρήσεις, ενώ η NASA θα μεταδώσει ζωντανά την εξέλιξη του γεγονότος για το ευρύ κοινό.

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Ενα εντυπωσιακό θέαμα σε διάφορα σημεία της γης ανάμεσά τους η Γροιλανδία, Ισλανδία, βόρεια Ισπανία και βορειοανατολική Πορτογαλία, θα προσφέρει η ολική έκλειψη ηλίου που θα γίνει σήμερα.

Όμως, πίσω από τα λίγα αυτά λεπτά σκοταδιού κρύβεται ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιστημονικό εγχείρημα: ο ακριβής υπολογισμός της διαδρομής της σκιάς της Σελήνης πάνω στη Γη.

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Ο βετεράνος κυνηγός εκλείψεων Μάικλ Ζάιλερ βρίσκεται ήδη στο πλοίο εξερεύνησης «Ocean Explorer», με προορισμό τα φιόρδ της Γροιλανδίας. Στόχος του είναι να παρατηρήσει για πρώτη φορά ένα σέλας κατά τη διάρκεια της ολικότητας της έκλειψης, ενώ ελπίζει να εντοπίσει και μερικούς μετεωρίτες από τη συνεχιζόμενη βροχή των Περσείδων.

Ο Ζάιλερ, χαρτογράφος εκλείψεων και ιδρυτής της ιστοσελίδας EclipseAtlas, δημιουργεί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες χάρτες που αποτυπώνουν τη διαδρομή της ολικότητας. Όπως εξηγεί, ένας καλός χάρτης έκλειψης πρέπει να είναι ταυτόχρονα επιστημονικά ακριβής και εύκολος στην κατανόηση.

Πότε χάνεται ο ήλιος

Η ολική έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη και η σκιά της πέφτει στην επιφάνεια του πλανήτη. Η Σελήνη, με διάμετρο περίπου 3.475 χιλιομέτρων, είναι πολύ μικρότερη από τη Γη, με αποτέλεσμα η πιο σκοτεινή κεντρική σκιά της, γνωστή ως «ομπρέλα», να καλύπτει μια σχετικά στενή περιοχή.

La manera más espectacular de ver el eclipse total es en avión. Iberia tiene un vuelo especial. Restransmitirá el evento celestial en vivo desde un A321 pic.twitter.com/wjPxmxPjyC — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) August 11, 2026

Καθώς η Σελήνη κινείται στην τροχιά της, αυτή η σκιά διασχίζει την επιφάνεια της Γης, δημιουργώντας τη λεγόμενη «διαδρομή της ολικότητας». Μόνο όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη θα δουν τον Ήλιο να εξαφανίζεται πλήρως πίσω από τη Σελήνη και τον ουρανό να σκοτεινιάζει για λίγα λεπτά.

Η φετινή διαδρομή της ολικότητας θα έχει μήκος περίπου 8.300 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από τις ακτές της Αρκτικής και καταλήγοντας κοντά στις Βαλεαρίδες Νήσους. Η διάρκεια της ολικότητας θα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Στο Ρέικιαβικ, για παράδειγμα, θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό, ενώ στη Λεόν της Ισπανίας περίπου δύο λεπτά.

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Όσοι βρίσκονται εκτός της στενής ζώνης της ολικότητας θα δουν μερική έκλειψη, καθώς θα βρίσκονται στην εξωτερική, πιο αχνή σκιά της Σελήνης. Σε τμήματα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο μερικώς.

Μια επιστήμη χιλιάδων χρόνων

Οι χάρτες των εκλείψεων βασίζονται σε χιλιάδες χρόνια αστρονομικών παρατηρήσεων, σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς και ολοένα ακριβέστερες μετρήσεις της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου.

Η πρόοδος της επιστήμης έχει επιτρέψει στους αστρονόμους να γνωρίζουν τη διαδρομή μιας έκλειψης πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες πριν από την πραγματοποίησή της. Τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να προβλέψουν την ώρα μιας έκλειψης με ακρίβεια περίπου ενός λεπτού.

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Ωστόσο, οι χάρτες δεν είναι απολύτως σταθεροί. Οι επιστήμονες εκτιμούν σήμερα ότι η θέση της διαδρομής της ολικότητας μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια περίπου ενός έως ενάμιση χιλιομέτρου. Στο μέλλον, η ακρίβεια ενδέχεται να φτάσει ακόμη και σε επίπεδο μέτρων.

Antes de que llegue mañana el eclipse total de sol. Ocurrirá este Miércoles 12 de Agosto



Eclipse total de sol.



México quedará fuera de la trayectoria del eclipse, la franja de totalidad atravesará zonas del norte de Norteamérica, Groenlandia, Islandia y España 🌒 pic.twitter.com/7QPlXLO9wz — InteraccionMx (@MxInteraccion) August 12, 2026

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε από την έκλειψη του 2024, όταν οι νέοι υπολογισμοί έδειξαν ότι η ακτίνα του Ήλιου ήταν ελαφρώς διαφορετική από την προηγούμενη εκτίμηση. Η μικρή αυτή διαφορά ήταν αρκετή για να μετατοπίσει σε ορισμένες περιοχές τα προβλεπόμενα όρια της διαδρομής της ολικότητας.

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Ο κύκλος των 18 χρόνων

Οι ολικές εκλείψεις Ηλίου δεν επαναλαμβάνονται ποτέ ακριβώς πάνω από την ίδια διαδρομή. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη ευθυγράμμιση Γης, Σελήνης και Ήλιου περίπου κάθε 18 χρόνια δημιουργεί ένα μοτίβο γνωστό ως κύκλος του Σάρος.

Ο κύκλος αυτός είχε καταγραφεί ήδη από τους αρχαίους Βαβυλώνιους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πήλινες πινακίδες για να παρακολουθούν ουράνια σώματα και πλανήτες. Σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για τον εντοπισμό μοτίβων στις μελλοντικές εκλείψεις.

Παράλληλα, οι επιστήμονες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολλούς ακόμη παράγοντες, όπως την ακριβή θέση της Σελήνης στην τροχιά της, την απόστασή της από τη Γη, την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο, αλλά και την περιστροφή της Γης.

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Η απρόβλεπτη κίνηση της Γης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την πρόβλεψη των εκλείψεων σε πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους είναι ότι η περιστροφή της Γης δεν παραμένει απολύτως σταθερή. Οι μικρές διακυμάνσεις στην ταχύτητα περιστροφής της συνυπολογίζονται μέσω μιας διόρθωσης που ονομάζεται Delta T.

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Αυτή η αβεβαιότητα περιορίζει το πόσο μακριά στο παρελθόν ή στο μέλλον μπορούν να γίνουν με απόλυτη ακρίβεια οι υπολογισμοί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η περιοχή υψηλής αξιοπιστίας των προβλέψεων εκτείνεται περίπου 3.000 χρόνια στο μέλλον και 2.000 χρόνια στο παρελθόν.

Και η ίδια η Σελήνη αλλάζει σταδιακά. Καθώς απομακρύνεται από τη Γη, σε περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια θα βρίσκεται αρκετά μακριά ώστε ο πλανήτης μας να μην μπορεί πλέον να βιώνει ολικές εκλείψεις Ηλίου.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου μετά τη φετινή θα σημειωθεί στις 2 Αυγούστου 2027 και θα είναι ορατή από περιοχές της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επόμενη ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από τμήματα της ηπειρωτικής χώρας θα έρθει στις 23 Αυγούστου 2044.

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Για τους επιστήμονες, όμως, οι εκλείψεις δεν είναι μόνο ένα αστρονομικό φαινόμενο που μπορεί να προβλεφθεί με εντυπωσιακή ακρίβεια. Είναι και μια μοναδική εμπειρία για όσους βρίσκονται στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή: μέσα σε λίγες στιγμές, το σκοτάδι απλώνεται ξαφνικά, ενώ η κορώνα του Ήλιου εμφανίζεται γύρω από τη Σελήνη, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του ουρανού.

Live μετάδοση από τη NASA

Η NASA θα μεταδώσει επίσης ζωντανά την έκλειψη, ξεκινώντας στις 20:15 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση θα περιλαμβάνει εικόνες από διαφορετικά σημεία της διαδρομής της ολικότητας και συζητήσεις με ειδικούς.