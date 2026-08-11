Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Μουσείο Πράδο δημοσίευσε ένα οπτικοακουστικό έργο που απεικονίζει έντεκα διάσημους πίνακες της συλλογής του υπό το φως μιας ηλιακής έκλειψης.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την αναμενόμενη ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 και αποτελεί μέσο πολιτιστικής εξωστρέφειας για το μουσείο.

Για την παραγωγή του βίντεο χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές τεχνικές και γραφιστική επεξεργασία για την προσομοίωση των οπτικών μεταβολών.

Οι δημιουργοί επεξεργάστηκαν κάθε σκηνή ξεχωριστά, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογική παρέμβαση δεν θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα των πρωτότυπων έργων τέχνης.

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Πώς θα έμοιαζαν οι περίφημες «Las Meninas» του Ντιέγκο Βελάσκεθ υπό το υποβλητικό ημίφως μιας ηλιακής έκλειψης; Τι συμβαίνει στα χρώματα, στις σκιές και στην ατμόσφαιρα των έργων μεγάλων ζωγράφων όταν το φως μεταβάλλεται αιφνίδια και δραστικά;

Το Μουσείο Πράδο στη Μαδρίτη έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο «El Prado a la luz del eclipse» («Το Πράδο υπό το φως της έκλειψης»), ένα οπτικοακουστικό έργο που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δείξει πώς θα μεταμορφώνονταν 11 από τους διασημότερους πίνακες της συλλογής του εάν τους «σκέπαζε» το φως μιας ηλιακής έκλειψης.

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Το διάσημο Μουσείο επιχειρεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά με αφορμή την ηλιακή έκλειψη της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2026, ένα από τα πλέον αναμενόμενα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών που θα είναι ορατή σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανές ενδιαφέρον.

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς έναν αισθητικό πειραματισμό. Το Πράδο την αντιμετωπίζει παράλληλα ως ένα μέσο εξωστρέφειας, που αποσκοπεί να φέρει τις συλλογές του πιο κοντά σε νέο κοινό και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν επισκέπτονται συχνά μουσεία, μέσα από ένα προσιτό και οπτικά εντυπωσιακό οπτικοακουστικό μέσο.

Τα 11 έργα που παρουσιάζονται στο βίντεο είναι:

«Las Meninas» – Ντιέγκο Βελάσκεθ

«La Vista» – Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς και Γιαν Μπρίγκελ ο Πρεσβύτερος

«El embarco de santa Paula Romana» – Κλοντ Λορέν

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«Autorretrato» («Αυτοπροσωπογραφία») – Άλμπρεχτ Ντύρερ

«El quitasol» – Φρανθίσκο Γκόγια

«La Canal de Mancorbo en los Picos de Europa» – Κάρλος δε Άες

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«La fragua de Vulcano» – Ντιέγκο Βελάσκεθ

«La rendición de Bailén- Χοσέ Κασάδο δελ Αλισάλ

«El sueño de Jacob» – Χοσέ δε Ριμπέρα

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«El nacimiento del Sol y el triunfo de Baco» – Κοράντο Τζακουίντο

«La pradera de San Isidro» – Φρανθίσκο Γκόγια

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης

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Την παραγωγή ανέλαβε το στούντιο AMB Piensa, συνδυάζοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές τεχνικές και συμβατική γραφιστική επεξεργασία. Για τη δημιουργία του βίντεο χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα παραγωγής κινούμενης εικόνας, τα οποία μπορούν να αναπαραστήσουν την αίσθηση του βάθους, να προσομοιώσουν κινήσεις της κάμερας και να αποδώσουν με ακρίβεια τη σταδιακή εξέλιξη της έκλειψης επάνω στις σκηνές που απεικονίζονται σε κάθε έργο.

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Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψαν στους δημιουργούς να σχεδιάσουν και να τελειοποιήσουν σύνθετες οπτικές μεταβολές: Τη σταδιακή αλλαγή του φωτός, την εμφάνιση σκιών και αντανακλάσεων, καθώς και την επίδραση του προοδευτικού σκοτεινιάσματος στις ανθρώπινες μορφές, στα τοπία και στα αρχιτεκτονικά στοιχεία των πινάκων.

Η διαδικασία πάντως, δεν ήταν πλήρως αυτοματοποιημένη. Κάθε επιμέρους σκηνή ελέγχθηκε και προσαρμόστηκε από τους δημιουργούς, ώστε να διατηρηθούν η σύνθεση, η ζωγραφική τεχνική και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε πίνακα. Στόχος ήταν η τεχνολογική παρέμβαση να μην αλλοιώσει το πνεύμα των πρωτότυπων έργων.

Με πληροφορίες από Euronews

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