Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα, θέτοντας σε ετοιμότητα τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ENTSO-E συγκρότησε ειδική επιχειρησιακή ομάδα για να παρακολουθήσει το φαινόμενο και να διασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Παρά την κινητοποίηση, οι αρμόδιοι φορείς δεν προβλέπουν σοβαρές διαταραχές, καθώς η έκλειψη θα συμβεί κοντά στη δύση του Ηλίου.

Οι διαχειριστές θα αντισταθμίσουν την πτώση της ηλιακής παραγωγής χρησιμοποιώντας διασυνοριακές ανταλλαγές και μηχανισμούς εξισορρόπησης για την αποφυγή προβλημάτων.

Το φαινόμενο αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία αντοχής για το ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο, καθώς αυξάνεται η εξάρτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

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«Επικίνδυνη» για τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι η ολική έκλειψη Ηλίου που θα σημειωθεί στις 12 Αυγούστου, με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα να είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας καθώς η προσωρινή αλλά απότομη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας αναμένεται να περιορίσει την παραγωγή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να προετοιμάζονται για πιθανές διακυμάνσεις στην προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ENTSO-E, έχει συγκροτήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα για την παρακολούθηση του φαινομένου και τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.

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«Η έκλειψη Ηλίου της επόμενης εβδομάδας, στις 12 Αυγούστου, θα επηρεάσει την παραγωγή ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, η ENTSO-E δημιούργησε ειδική επιχειρησιακή ομάδα, η οποία προετοιμάζεται για το γεγονός και για τις πιθανές επιπτώσεις του», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Κλίματος και Ενέργειας, Άνα-Κάισα Ίτκονεν.

Παρά την κινητοποίηση, οι Βρυξέλλες δεν αναμένουν σοβαρή διαταραχή στην ηλεκτροδότηση. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, η επίπτωση εκτιμάται ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κυρίως επειδή η έκλειψη θα πραγματοποιηθεί κοντά στη δύση του Ηλίου, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών βρίσκεται ούτως ή άλλως σε πορεία υποχώρησης.

Τεχνικές προκλήσεις και διαχείριση του φαινομένου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το φαινόμενο «με ολοκληρωμένο τρόπο και από όλες τις πλευρές», παρακολουθώντας στενά κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ή τη λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος.

Η Άνα-Κάισα Ίτκονεν διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν την προσωρινή πτώση της ηλιακής παραγωγής μέσω άλλων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνοριακών ανταλλαγών και των διαθέσιμων μηχανισμών εξισορρόπησης.

Η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση σχετίζεται όχι μόνο με τη μείωση της παραγωγής κατά τη διάρκεια της έκλειψης, αλλά και με τον ρυθμό περιορισμού και αποκατάστασης της παραγωγής. Η ξαφνική μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει ταχεία πτώση της παραγωγής χιλιάδων φωτοβολταϊκών μονάδων ταυτόχρονα, απαιτώντας αντίστοιχα γρήγορη ενεργοποίηση εναλλακτικών πηγών.

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Η ολική έκλειψη και το ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο

Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου θα είναι ορατή από τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της βόρειας Ρωσίας, καθώς και από περιοχές του Ατλαντικού Ωκεανού. Στην Ευρώπη, η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση του φαινομένου αναμένεται στην Ισπανία και σε μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας.

Η Σελήνη θα παρεμβληθεί ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο, καλύπτοντας προσωρινά τον ηλιακό δίσκο. Στην Ισπανία το φαινόμενο θα αρχίσει μετά τις 19.30 τοπική ώρα, ενώ η ολική φάση θα σημειωθεί περίπου στις 20.30. Για λίγα λεπτά, το φως του καλοκαιρινού απογεύματος θα δώσει τη θέση του σε ένα ασυνήθιστο σκοτάδι λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα.

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Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, η έκλειψη αποτελεί μια πραγματική δοκιμή για το νέο ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης. Όσο αυξάνεται η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο περισσότερο τα φυσικά φαινόμενα και οι απότομες μεταβολές της ηλιοφάνειας αποκτούν σημασία για τη σταθερότητα των δικτύων.

Η προετοιμασία της ENTSO-E αποτυπώνει αυτή τη νέα πραγματικότητα: ακόμη και ένα απολύτως προβλέψιμο αστρονομικό γεγονός χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζεται ως οργανωμένη άσκηση αντοχής για το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

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