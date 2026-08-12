Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουρκικό μαχητικό F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Advertisement

Advertisement

«Τα αίτια του ατυχήματος θα καθοριστούν έπειτα από ενδελεχή έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αναφέρει τυχόν ζημιές στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, κοντά στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Εικόνες από τη συντριβή που δημοσίευσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA δείχνουν μια έκρηξη ακολουθούμενη από δύο διακριτές, πυκνές στήλες καπνού, η μία λευκή και η άλλη μαύρη, σε μια περιοχή που φαίνεται ακατοίκητη.

Σύμφωνα με το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε μια αεροπορική βάση.

Ο πιλότος νοσηλεύεται και ομάδες διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ένα F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας είχε ήδη συντριβεί στα τέλη Φεβρουαρίου στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου του.

Yalova 88 hava üs komutanlığı bahçesine gösteri yapan muhtemelen f16 düştü pic.twitter.com/E2tL741F0O — Ragıp KEVEN 🇹🇷 (@RagipKeven) August 12, 2026

🚨🇹🇷 A Turkish Air Force F-16 crashed during a training flight in Yalova province, just south of Istanbul.



The pilot ejected safely and survived.



The Ministry of National Defense confirmed the incident and said a full investigation will determine the cause.



Source: @TabzLIVE /… pic.twitter.com/wpah6IFn4U — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 12, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP