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Δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για παράταση της κατάπαυσης πυρός επειδή, από την πλευρά της Τεχεράνης, η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και ως εκ τούτου δεν υπήρχε κάτι να παραταθεί, ανέφερε στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος την Τετάρτη.

Τα σχόλια της συγκεκριμένης πηγής λαμβάνουν χώρα αφού το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο πακιστανικές κυβερνητικές πηγές, ανέφερε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον είχαν συμφωνήσει στην παράταση μιας κατάπαυσης πυρός στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο.

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Η συμφωνία είχε κηρύξει «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα» μα κατέρρευσε σύντομα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι «τελείωσε» στις 7 Ιουλίου και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών να την κηρύσσει «σε αναστολή» μια εβδομάδα αργότερα.

«Δεν υπάρχει συζήτηση παράτασης επειδή, από την οπτική γωνία του Ιράν, δεν υπάρχει περίοδος που να άρχισε και ως εκ τούτου κάτι να παραταθεί. Οι ΗΠΑ παραβίασαν τη μεταβατική συμφωνία 48 ώρες αφού κλείστηκε και αποσύρθηκαν από αυτήν λίγες ημέρες αργότερα» είπε η συγκεκριμένη πηγή στο Reuters.

«Ένα από τα ζητήματα που συζητώνται μέσω διαμεσολαβητών είναι η επιστροφή των ΗΠΑ στη μεταβατική συμφωνία και ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος σε αυτό το θέμα» πρόσθεσε η συγκεκριμένη πηγή.

Με πληροφορίες από Reuters