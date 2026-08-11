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Ένα μικρό φορτηγό πλοίο δέχτηκε την Τρίτη επίθεση από τους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι της Υεμένης στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη του πληρώματος, είπαν δύο πηγές της ακτοφυλακής της Υεμένης και δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Πηγές του χώρου της ναυτικής ασφαλείας είπαν στο Reuters πως ένα μικρό φορτηγό θεωρείται πως στοχοποιήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, μα ήταν άγνωστο το τι συνέβη στο πλήρωμα.

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Εάν επιβεβαιωθούν, οι νεκροί στο υπό σημαία Τανζανίας Tihamah, θα είναι οι πρώτοι θάνατοι σε επίθεση των Χούθι σε πλοίο από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι Χούθι είχαν κηρύξει ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα τον προηγούμενο νήμα, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν σαουδαραβική πολιορκία. Το Ριάντ αρνείται πως πολιορκεί την Υεμένη.

Με πληροφορίες από Reuters