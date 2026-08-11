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Επιθέσεις με drones σημειώθηκαν στο μεγαλύτερο εν λειτουργία διυλιστήριο πετρελαίου στη Λιβύη, με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της χώρας (NOC) να προειδοποιεί ότι αν συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες θα μπορούσε να δηλώσει ανωτέρα βία και να σταματήσει πλήρως τη λειτουργία του- με την ίδια να έχει αναφέρει τρίτη επίθεση τέτοιου είδους την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η NOC είπε πως η πιο πρόσφατη επίθεση είχε ως στόχο εγκαταστάσεις που λειτουργεί η Εταίρεια Διύλισης Πετρελαίου της Ζαουΐγια, πέφτοντας κοντά στην κύρια δεξαμενή πετρελαίου και ένα δίκτυο αγωγών που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες, ούτε υπήρξε ανάληψη ευθύνης, ενώ οι τοπικές αρχές δεν είπαν ποιος θεωρούν ότι ήταν από πίσω.

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Το διυλιστήριο της Ζαουΐγια, περίπου 40 χλμ δυτικά της Τρίπολης, έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 120.000 βαρελιών ημερησίως και συνδέονται με την πετρελαιοπηγή Σαραρά. Είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο λειτουργικό διυλιστήριο της χώρας, καθώς αυτό στη Ρας Λανούφ δεν λειτουργεί.

Η NOC είπε ότι η πρόσφατη επίθεση ήταν η τρίτη με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ζαουΐγια την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Unknown drones have struck the Zawiya Refinery in Libya tonight



A fuel tank was hit and completely destroyed. The refinery was also attacked by an unknown drone 2 days ago.



🇱🇾 pic.twitter.com/2JQYR0O34D — Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2026

Με πληροφορίες από Reuters