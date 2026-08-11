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Η Κίνα ανακοίνωσε πως ο πύραυλος Long March 7A με τον δορυφόρο ChinaSat-4B που εξερράγη μετά την εκτόξευση σημείωσε αποτυχία μετά από μια ανωμαλία εν πτήσει, λίγο αφού εγκατέλειψε την εξέδρα στις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στο Γουεντσάνγκ, στη Χαϊνάν.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε στις 8.02 μμ (ώρα Πεκίνου) είπε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοτνας πως η αποστολή ήταν ανεπιτυχής και τα αίτια διερευνώνται. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ σχολίασε το συμβάν μέσω Χ, γράφοντας πως «οι πύραυλοι είναι αδιανόητα δύσκολοι». Υπενθυμίζεται πως πολλές ιδιωτικές και κρατικές κινεζικές εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν το κενό με τη SpaceX.

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«Ελπίζω να ανακάμψουν γρήγορα» πρόσθεσε.

Ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Durham και μέλος του Center for Space Enviromentalism, είπε ότι το βίντεο της εκτόξευσης έδειχνε ότι ο πύραυλος καταστράφηκε εντελώς σε σχετικά χαμηλό ύψος και ταχύτητα, κάτι που σήμαινε πως ούτε ο δορυφόρος ούτε συντρίμμια έφτασαν σε τροχιά.

Το ατύχημα της Δευτέρας ήταν το πρώτο του Long March 7A από την παρθενική του πτήση τον Μάρτιο του 2020, που μια βλάβη οδήγησε σε αποτυχία της αποστολής. Ο πύραυλος άρχισε ξανά τις πτήσεις έναν χρόνο μετά και ολοκλήρωσε πολλές αποστολές με επιτυχία πριν από αυτήν της Δευτέρας.

Με πληροφορίες από Reuters