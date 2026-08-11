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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφυγε με μυστική στρατιωτική πτήση από την Τουρκία τον προηγούμενο μήνα, με τον Λευκό Οίκο να λέει ότι πετούσε με το Air Force One- μια ασυνήθιστη κίνηση που οφείλεται σε ιρανική απειλή δολοφονίας, μετέδωσε τη Δευτέρα η Washington Post.

O Τραμπ είχε πάρει το νέο αεροσκάφος που είχε δωρηθεί από το Κατάρ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μα απρόσμενα χρησιμοποίησε ένα άλλο αεροπλάνο όταν έφευγε, σε μια κίνηση που προκάλεσε ερωτήματα για την ασφάλεια του νεότερου αεροπλάνου.

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Το ταξίδι αυτό ήταν το πρώτο διεθνές ταξίδι για το νέο αεροπλάνο, η ταχεία αναβάθμιση του οποίου δημιούργησε ερωτήματα για το κόστος και την ασφάλειά του, και έλαβε χώρα καθώς κλιμακώνονταν οι εχθροπραξίες με το Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία.

Πριν φύγει από την Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε μέσω Truth Social ότι θα χρησιμοποιούσε ένα παλιότερο Air Force One για να πάει στο RAF Mildenhall στη Βρετανία, ενώ το νέο θα σταματούσε στη νέα βάση ώστε οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που βρίσκονταν εκεί να μπορέσουν να δουν το αεροσκάφος.

Αφού ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One μπροστά στις κάμερες στην Άγκυρα, μεταφέρθηκε μυστικά με φορτηγάκι της τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο αεροπλάνο, ένα C-32A της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, ανέφερε η Post επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο και στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της. Η επιχείρηση παραπλάνησης οφείλεται σε μια απειλή προς τον Τραμπ που θεωρήθηκε αξιόπιστη, σύμφωνα με την εφημερίδα. Σημειώνεται πως παρόμοια επιχείρηση είχε λάβει χώρα το 2000, που ο πρόεδρος Κλίντον χρησιμοποίησε ένα «ανώνυμο» αεροπλάνο για να πετάξει στο Πακιστάν ενώ το κανονικό Air Force One χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα».

Σε αυτή την περίπτωση οι δημοσιογράφοι που νόμιζαν ότι ταξίδευαν με τον Τραμπ στο παλαιότερο Air Force One, που πρακτικά χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα, είπαν ότι έλαβαν οδηγία να κρατήσουν τα στόρια στα παράθυρα της καμπίνας για τους δημοσιογράφους κλειστά. Η Post έγραψε ότι, πέρα από τους δημοσιογράφους, κάποιο προσωπικό του Λευκού Οίκου πίστευε ότι ο πρόεδρος ήταν στο αεροπλάνο.

Ερωτηθείς αργότερα από δημοσιογράφους γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτό, ο Τραμπ είπε επειδή ήταν «πιθανώς σε μια επικίνδυνη πτήση…μα αν πάω εγώ, έρχεστε και εσείς, σωστά;».

Το C-32A με τον Τραμπ πέταξε στη Βρετανία και έφτασε κατά τις 10.20 μμ, ενώ το παλαιότερο Air Force One και τα ΜΜΕ έφτασαν λίγο αργότερα, μετέδωσε η Post. Ήταν ασαφές πώς τον πήγαν πίσω στο παλαιότερο Air Force One.

Με πληροφορίες από Reuters