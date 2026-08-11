Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο οδηγός της Mercedes Κίμι Αντονέλι πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Σαρδηνία μαζί με παρέα δώδεκα ατόμων.

Κατά τη διάρκεια γεύματος στο εστιατόριο Nammos, η παρέα κατανάλωσε πολυτελή ποτά, συμπεριλαμβανομένης μιας πυραμίδας από είκοσι φιάλες σαμπάνιας.

Ο συνολικός λογαριασμός της εξόδου φέρεται να άγγιξε το ποσό των 50.000 ευρώ σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Αντονέλι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές της φετινής Formula 1 και προετοιμάζεται για τη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μπορεί στις πίστες να μετρά τα δέκατα του δευτερολέπτου, αλλά στις καλοκαιρινές του διακοπές ο Κίμι Αντονέλι φαίνεται ότι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη χρονόμετρα και περιορισμούς.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes, ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής Formula 1, βρέθηκε στη Σαρδηνία και συγκεκριμένα στην περίφημη Costa Smeralda, όπου ένα γεύμα με φίλους εξελίχθηκε σε ξέφρενο πάρτι και, σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος», σε λογαριασμό που φέρεται να άγγιξε τα 50.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Η «πυραμίδα» με τις 20 Dom Pérignon

Ο Αντονέλι εμφανίστηκε στο Nammos της Σαρδηνίας με παρέα περίπου δώδεκα ατόμων και κάθισε σε κεντρικό τραπέζι του εστιατορίου.

Το γεύμα με φρέσκο ψάρι γρήγορα μετατράπηκε σε πάρτι, όταν εμφανίστηκε ο Ιταλός τραγουδιστής Αλεσάντρο Ριστόρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο τραπέζι έφτασε αρχικά μία τρίλιτρη φιάλη τεκίλα Clase Azul και ακολούθησε μια εντυπωσιακή «πυραμίδα» από 20 φιάλες σαμπάνιας Dom Pérignon, συνολικής αξίας περίπου 35.000 ευρώ. Ολόκληρος ο λογαριασμός της παρέας φέρεται να έφτασε τελικά τις 50.000 ευρώ.

Όλα αυτά στη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος της Formula 1 και ενώ ο νεαρός Ιταλός ετοιμάζεται να επιστρέψει στο τιμόνι της Mercedes.

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι

Το πλήρες όνομά του είναι Andrea Kimi Antonelli. Γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2006 στην Μπολόνια και προέρχεται από οικογένεια με αγωνιστικό DNA, καθώς ο πατέρας του, Μάρκο Αντονέλι, υπήρξε επίσης οδηγός αγώνων.

Advertisement

Η Mercedes είχε εντοπίσει πολύ νωρίς το τεράστιο ταλέντο του. Ο Αντονέλι εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της γερμανικής ομάδας τον Απρίλιο του 2019, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Η εξέλιξή του υπήρξε εντυπωσιακά γρήγορη. Κατέκτησε ευρωπαϊκούς τίτλους στο karting, ενώ το 2022 σάρωσε σε ιταλική και γερμανική Formula 4, καταγράφοντας συνολικά 22 νίκες, 21 pole positions και 27 παρουσίες στο βάθρο. Το 2023 κατέκτησε τόσο το Formula Regional Middle East όσο και το Formula Regional European Championship και το 2024 πέρασε απευθείας στη Formula 2, όπου κέρδισε σε Silverstone και Βουδαπέστη. (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team)

Ο άνθρωπος που πήρε τη θέση του Χάμιλτον

Advertisement

Η μεγάλη στιγμή ήρθε όταν η Mercedes αποφάσισε να του εμπιστευθεί μία από τις δύο πολυτιμότερες θέσεις στη Formula 1 μετά την αποχώρηση του Λιούις Χάμιλτον για τη Ferrari.

Το 2025 έκανε το ντεμπούτο του στην Αυστραλία και έγινε ο τρίτος νεότερος οδηγός στην ιστορία που ξεκίνησε αγώνα Formula 1. Στην πρώτη του χρονιά συγκέντρωσε 150 βαθμούς και τρία βάθρα, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα στην έβδομη θέση.

Το 2026, όμως, ήρθε η πραγματική έκρηξη.

Advertisement

Ο Αντονέλι έχει ήδη κερδίσει τα Grand Prix της Κίνας, της Ιαπωνίας, του Μαϊάμι, του Καναδά, του Μονακό και του Βελγίου, ενώ ανέβηκε επίσης στο βάθρο στην Αυστραλία, στην Αυστρία και στην Ουγγαρία. ( Formula 1® – The Official F1 ® Website )

Η νίκη του στο Σπα του Βελγίου ήταν η έκτη της χρονιάς και τον έστειλε στο καλοκαιρινό διάλειμμα ως έναν από τους ισχυρότερους –και πλέον πιο πολυσυζητημένους– πρωταγωνιστές της Formula 1. (Reuters)

Το νέο μεγάλο στοίχημα της Ιταλίας

Advertisement

Για τους Ιταλούς ο Αντονέλι είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμη ταλέντο. Είναι ο οδηγός πάνω στον οποίο στηρίζονται ελπίδες για την επιστροφή της χώρας στην κορυφή της Formula 1.

Advertisement

Και όλα αυτά σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Ίσως γι’ αυτό ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ στη Σαρδηνία έγινε αμέσως είδηση: επειδή πίσω από το λευκό μπλουζάκι, το ανάποδο καπέλο και τις Dom Pérignon βρίσκεται ένας νεαρός που μέσα σε ελάχιστα χρόνια πέρασε από τα καρτ στο cockpit μιας Mercedes και από εκεί στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στις διακοπές του, πάντως, απέδειξε ότι μπορεί να ανεβάζει ταχύτητα και… μακριά από την πίστα.

Advertisement