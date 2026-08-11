Το «μάτι του Σάουρον» από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» θυμίζουν εντυπωσιακές εικόνες από την Αίτνα, στην Ιταλία.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα εντάθηκε στις 7 Αυγούστου και κατεγράφη σε φωτογραφίες και βίντεο.
H Αίτνα στη Σικελία είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά στον κόσμο. Η δραστηριότητά του συχνά προκαλεί προβλήματα στην κίνηση των αεροσκαφών στην Κατάνια, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της Σικελίας.
A videographer in Italy captured striking drone footage of lava flowing from Mount Etna, Europe's most active volcano. Volcanic activity intensified on Mount Etna on August 7. pic.twitter.com/NSxckT23Qo— The Washington Post (@washingtonpost) August 10, 2026