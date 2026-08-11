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Χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία ενισχύουν την ασφάλεια σε φράγματα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και υποδομές φυσικού αερίου, σε μια ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας για ρωσική επίθεση- προβοκάτσια με ουκρανικής προέλευσης drones, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Reuters.

Η Λιθουανία είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης και η Πολωνία, η Λετονία και η Εσθονία έχουν ήδη προειδοποιήσει για ενέργειες δολιοφθοράς προκειμένου να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που η αμερικανική δέσμευση στη Συμμαχία αμφισβητείται.

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Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε τον προηγούμενο μήνα ότι οι προειδοποιήσεις για τέτοιες επιθέσεις από τη Ρωσία είναι ιστορίες με σκοπό τον εκφοβισμό για να δικαιολογηθεί η στρατιωτικοποίηση εναντίον της Ρωσίας.

«Δεν είμαστε αφελείς, βλέπουμε τις πληροφορίες, διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές και κάνουμε τη δουλειά μας» είπε στο Reuters ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας, Ρομπέρτας Κάουνας. Ο ίδιος, ο πρωθυπουργός της Λετονίας και τέσσερις αξιωματούχοι υπηρεσιών πληροφοριών και εταιρειών παρουσίασαν λεπτομέρειες από τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών στο Reuters και περιέγραψαν μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των υποδομών.

«Αυξάνουμε την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών μας, διαρκώς ανταλλάσσουμε πληροφορίες» είπε ο Κάουνας.

Τον προηγούμενο μήνα η Λιθουανία έστειλε τον στρατό να ενισχύσει τις δυνάμεις της αστυνομίας στην ασφάλιση του τερματικού εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της, του τερματικού προϊόντων πετρελαίου, μία ηλεκτρική σύνδεση με την Πολωνία και έναν υδροηλεκτρικό σταθμό. «Δείχνουμε ξεκάθαρα πως, αν χρειαστεί, θα αμυνθούμε» είπε ο Κάουνας.

Η Λετονία έχει αυξήσει την ασφάλεια σε όλες τις κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένου του φράγματος στον ποταμό Νταουγκάβα κοντά στη Ρίγα και των υπογείων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου στο Ινκουκάλνς. Ο πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς είπε στο Reuters πως «μια πιθανή υβριδική απειλή είναι πιο πιθανή από ό,τι ήταν στο παρελθόν».

Η Ρωσία τον Μάιο κατηγόρησε τις χώρες της Βαλτικής πως σχεδιάζουν να επιτρέψουν σε ουκρανικά drones να επιτεθούν στη Ρωσία από το έδαφός τους και δεσμεύτηκε για αντίποινα. Αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών είπε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες σχεδιάζουν μια πιθανή επίθεση- προβοκάτσια σε υποδομές στη Βαλτική, την Πολωνία ή και την ίδια τη Ρωσία με ουκρανικής προέλευσης drones, που αναμένεται να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες από τη στιγμή που θα λάβει την έγκριση της ρωσικής ηγεσίας (περιλαμβανομένου του προέδρου Πούτιν). Ο σκοπός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, δεν είναι τόσο οι άμεσες επιπτώσεις μιας τέτοιας επίθεσης, όσο το «πολιτικό χάος» που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καθώς οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ θα συζητούν αν θα έπρεπε να υπάρξει απάντηση και ποια θα ήταν αυτή.

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Άλλη πηγή- αξιωματούχος από την ευρύτερη περιοχή- είπε ότι μια σειρά προειδοποιήσεων από «συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών» για τη ρωσική δραστηριότητα είχε προκαλέσει «συντριπτική εντύπωση» στις χώρες της Βαλτικής, μα επιθέσεις θα μπορούσαν να σημειωθούν «σήμερα ή και ποτέ».

Στην Πολωνία, η εταιρεία πετρελαίου και αερίου Orlen εξετάζει εναλλακτικές πηγές εισαγωγής αερίου σε περίπτωση που κινδυνεύσουν οι κανονικές, ανέφερε άτομο με σχετική ενημέρωση. Επίσης, η κρατική εταιρεία που ανέπτυξε τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα της Πολωνίας, Polskie Elektrownie Jadrowe, είπε πως είχε διαπιστωθεί πως είχαν εντοπιστεί πλαστά έγγραφα με στόχο την πρόκληση σύγχυσης στους μετόχους και προέρχονταν από κάπου «ανατολικά της Πολωνίας».

«Μυστηριώδη» μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν επίσης εμφανιστεί ανά την Ευρώπη: Την προηγούμενη εβδομάδα, στη Γερμανία, αξιωματούχοι βρήκαν ένα drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έκανε λόγο για υβριδική επίθεση, μα δεν κατηγόρησε κάποιον ευθέως. Η Ρωσία απέρριψε ισχυρισμούς από Γερμανούς πολιτικούς και ΜΜΕ ότι ευθύνεται η ίδια.

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Ο Βόιτσεχ Κονοντσούκ, διευθυντής του κρατικώς χρηματοδοτούμενου OSW Centre for Eastern Studies, είπε στο Reuters πως μια σειρά ισχυρισμών από τη Ρωσία πως οι χώρες της Βαλτικής συνεργάζονται με την Ουκρανία ίσως ανοίγει τον δρόμο για ρωσικές επιθέσεις εκεί. Όπως υπογράμμισε, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν κολλήσει στην Ουκρανία και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις να πλήττουν την οικονομία της, ίσως η Ρωσία επιδιώκει να αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο το «πάνω χέρι».