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Μεγάλη επιβράδυνση του Ίντερνετ στα κινητά τηλέφωνα στο κεντρικό τμήμα του νησιού περιελάμβανε για πρώτη φορά η μεγάλη ετήσια στρατιωτική άσκηση της Ταϊβάν, με σκοπό την προσομοίωση των συνθηκών στις τηλεπικοινωνίες σε μια ενδεχόμενη κινεζική επίθεση ή φυσική καταστροφή.

Στο πλαίσιο των ετήσιων ασκήσεων ηχούν και οι σειρήνες αεράμυνας, με τον κόσμο να εξαφανίζεται από τους δρόμους για 30 λεπτά. Κατά την άσκηση διακοπής/ παρεμπόδισης του Ίντερνετ λειτουργούσαν μόνο βασικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αν και άλλες λειτουργίες (ΑΤΜ, φανάρια στους δρόμους, ενσύρματο Ίντερνετ, τηλεφωνικές γραμμές) δεν επηρεάστηκαν.

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Στα μηνύματα που απεστάλησαν στα κινητά του κοινού κατά την άσκηση αναφερόταν πως γίνεται προσομοίωση αεροπορικών επιθέσεων σε υποδομές τηλεπικοινωνιών. Η κυβέρνηση είχε ενημερώσει εκ των προτέρων, και οι περισσότεροι πολίτες γνώριζαν τι επίκειται.

«Όπως και με τον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας, δεν είχαν Ίντερνετ. Επίσης, ίσως επειδή η Ταϊβάν κινδυνεύει κάπως περισσότερο, ίσως αυτού του είδους η άσκηση να δώσει σε όλους να καταλάβουν την παρούσα κατάσταση- τι μπορεί να συμβεί και πώς θα αντιδράσουμε» είπε ο 46χρονος Λιν Χονγκ-τσουν.

Η ίδια άσκηση θα γίνει την Πέμπτη και στη βόρεια Ταϊβάν, περιλαμβανομένης της Ταϊπέι.

H άσκηση περιελάμβανε τη Δευτέρα αντιμετώπιση κινεζικής αεραποβατικής ενέργειας στα στρατηγικής σημασίας νησιά Πενγκού. Στο πλαίσιο των 10ήμερων γυμνασίων, που άρχισαν την προηγούμενη εβδομάδα, εξετάζονται διάφορα σενάρια, με τις ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν να αποσκοπούν σε μια πολυεπίπεδη άμυνα απέναντι σε έναν εχθρό που επιχειρεί να στήσει γρήγορα προγεφύρωμα.

Με πληροφορίες από Reuters