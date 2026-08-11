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Πιστές συντρόφους ζωής υπόσχονται απατεώνες σε άνδρες που αναζητούν ταίρι στην Κίνα, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικότητες που απέχουν πολύ από αυτό που περίμεναν, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Μια περίπτωση που παρουσιάζεται είναι αυτή του 37χρονου Γουάνγκ Ζουάνγκ, που είδε τις σχετικές διαφημίσεις. Οι «matchmakers» του υποσχέθηκαν μια σεμνή, αφοσιωμένη σύζυγο: «Είπαν ότι τα κορίτσια από το Γκουϊζού είναι ολιγαρκή…μου είπαν ότι είναι καλές νοικοκυρές και οι οικογένειές τους είναι πολύ φτωχές, οπότε αφού σε παντρευτούν μετακομίζουν σε σένα και ζουν μια ζωή μαζί σου».

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Όταν πήγε στο Γκουϊγιάνγκ, μια πόλη στο Γκουϊζού, πίστευε ότι θα έβρισκε το ταίρι του και στην αρχή νόμισε ότι το βρήκε. Παντρεύτηκαν ενώ είχαν συναντηθεί ελάχιστες φορές. Σύντομα τα πράγματα άλλαξαν: Όπως αποδείχτηκε, η σύζυγός του δούλευε παλιά σε καραόκε, είχε παντρευτεί τρεις φορές, είχε τρία παιδιά και σοβαρό αφροδίσιο νόσημα, ενώ είχε και πολλά χρέη- και επίσης η ηλικία της δεν ήταν αυτή που του είχε πει. Ο ίδιος προσπαθεί να πάρει διαζύγιο και να πάρει πίσω κάποια από αυτά που πλήρωσε στο πρακτορείο. «Οι γονείς μου με κατηγορούν. Έχω αϋπνία και άγχος. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου» λέει σχετικά ο ίδιος.

Η ιστορία του Γουάνγκ αποτελεί μια δημογραφική κρίση που εκκολαπτόταν για χρόνια στην Κίνα, όπου επί δεκαετίες υπήρχε ο κανόνας του ενός παιδιού ανά ζευγάρι. Έλαβε τέλος τον Ιανουάριο του 2016, αλλά μέχρι τότε είχε κάνει ζημιά, δημιουργώντας ανισορροπία μεταξύ των φύλων, με μείωση της «δεξαμενής» γυναικών, καθώς πολλά ζευγάρια προτιμούσαν τα αγόρια. Σήμερα υπάρχουν 30 εκατομμύρια παραπάνω άνδρες από γυναίκες στην Κίνα.

Πολλοί άνδρες σαν τον Γουάνγκ, που πλησιάζουν τα 40 και ζουν σε μικρότερες πόλεις ή στην ύπαιθρο, δεν έχουν πολλές επιλογές, καθώς οι γυναίκες στις περιοχές τους ξέρουν ότι είναι περιζήτητες, και ως εκ τούτου μπορούν να είναι πολύ επιλεκτικές και απαιτητικές. «Οι απαιτήσεις για τους άνδρες είναι πολύ υψηλές στην πόλη μου. Πρέπει να έχεις αυτοκίνητο, σπίτι και η οικογένειά σου κατά προτίμηση να έχει επιχείρηση» λέει ο ίδιος. Επίσης, πολλές οικογένειες απαιτούν την «τιμή της νύφης»: Ένα κινεζικό έθιμο σαν προίκα, όπου η οικογένεια του γαμπρού δίνει λεφτά στη νύφη.

Υπηρεσίες γνωριμιών βλέπουν ένα πεδίο που υπόσχεται πολλά, και οργανώνουν γρήγορους γάμους- και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουν άνδρες που είναι ευάλωτοι στόχοι, καθώς μεγαλώνουν ηλικιακά χωρίς να έχουν βρει ταίρι. Κρατικά ΜΜΕ έχουν πει ότι η σχετική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί με μεγάλη ταχύτητα, εκμεταλλευόμενη άνδρες που δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο καθώς μεγαλώνουν- και παρατηρούνται παράνομες πρακτικές και «χάος».

Το θέμα έχει γίνει αντιληπτό και από τις αρχές: Μεταξύ του Ιανουαρίου του 2024 και του Μαρτίου του 2025, εισαγγελείς ασχολήθηκαν με υποθέσεις όπου εμπλέκονταν 1.546 άτομα για αδικήματα που σχετίζονταν με τη βιομηχανία γνωριμιών. Επίσης, αυτόν τον μήνα πέντε διαφορετικές αρχές άρχισαν ευρείες επιχειρήσεις καταστολής- σε μια περίπτωση αναφέρθηκε ότι μια υπηρεσία γνωριμιών χρησιμοποιούσε σερβιτόρες σε καραόκε ως δολώματα για την εξαπάτηση 128 θυμάτων, αποκομίζοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια γιουάν (371.000 δολάρια).

Άλλη μια περίπτωση είναι αυτή του 59χρονου Σου Ρουλίν, από το Τζιανγκξί, που ξόδεψε περίπου 500.000 γιουάν για να βρει σύζυγο στον γιο του μέσω υπηρεσίας «αστραπιαίων γάμων». Μαζί ταξίδεψαν στο Γκουϊγιάνγκ, πάνω από 1.000 χλμ μακριά, και ο γιος του παντρεύτηκε επτά ημέρες αφού πρωτοσυνάντησε τη νύφη του σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Αμέσως αφού έγινε ο γάμος η νύφη απαίτησε να της αγοράσουν ένα iPhone και να της δώσουν 20.000 γιουάν για να τη βοηθήσουν στην επιχείρησή της. Επίσης, ζήτησε 120.000 για νυφικό και κοσμήματα. «Είπε ότι ήθελε σπίτι και συμφώνησα να τους πάρω ένα. Τα είχαμε συμφωνήσει όλα» λέει. Ωστόσο η νύφη έφυγε αφού έζησε μαζί τους για κάτω από δύο εβδομάδες. Συνελήφθη από την αστυνομία και βγήκε διαζύγιο. Οι ιδιοκτήτες του γραφείου συνελήφθησαν επίσης, μα ο ίδιος είναι ακόμα στην πόλη, προσπαθώντας να πάρει πίσω κάποια χρήματα.

Ένα στέλεχος της βιομηχανίας που μίλησε στο BBC παραδέχτηκε ότι δεν γίνονταν επίσημοι έλεγχοι και τις γυναίκες και τους άνδρες φέρνουν ντόπιοι που τις ξέρουν, συχνά από το ίδιο χωριό. Επίσης, υποστηρίζει πως στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά που λέγονται είναι αληθινά και είναι λίγες περιπτώσεις σαν τις προαναφερθείσες, που αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου στο σύνολό του.