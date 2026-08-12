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Οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας πως «νομίζω ότι θα τα κρατήσουμε».

Η πλήρης ανάρτηση έχει ως εξής: «Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Νομίζω ότι θα τα κρατήσουμε! Ο ναυτικός αποκλεισμός μας αποκαλείται από όλους “ατσάλινο τείχος” και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, οι στρατιώτες που τους απομένουν είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης είναι αποδεκατισμένοι και σε φυγή και η “ηγεσία” τους είναι αβέβαιη, στην καλύτερη περίπτωση. Δεν έχουν χρήματα- η χώρα τους έχει “τιναχτεί”. Το μόνο που έχουν είναι fake news και 300% πληθωρισμό και χειροτερεύει. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση, όχι πλέον ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ!».

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