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Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή στις οποίες έχει εμπλακεί ο αμερικανικός στρατός έχει καταρρίψει πάνω από 1.400 ιρανικούς πυραύλους και drones, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του στρατού των ΗΠΑ (χωρίς οι αριθμοί αυτοί να περιλαμβάνουν στοιχεία για το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία και δυνάμεις συμμαχικών χωρών).

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του War Zone, τα σχετικά στοιχεία παρέθεσε ο υποστράτηγος Τζον Ράφερτι, επικεφαλής των US Army Space and Missile Defence Command, Joint Functional Component Command for Integrated Missile Defense και Joint Task Force- Gold και παρουσιάζονται εν μέσω έντονης ανησυχίας για την τεράστια κατανάλωση πυρομαχικών για συστήματα αεράμυνας από τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

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Τους τελευταίους 14 μήνες η AAMDC (32nd Army Air and Missile Defense Command) έχει εμπλακεί «στη μεγαλύτερη μάχη αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην ιστορία των ΗΠΑ» σχολίασε ο Ράφερτι σε πάνελ στο Space and Missile Defense Symposium. «Κατά τον Πόλεμο των 12 Ημερών (μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ) αναχαίτισαν επιτυχώς 125 βαλλιστικούς πυραύλους και κατά την επιχείρηση Epic Fury πάνω από 1.200 απειλές από βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους cruise, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχουν εξουδετερωθεί».

Η 32nd AAMDC είναι υπεύθυνη για την αεράμυνα του στρατού των ΗΠΑ στην περιοχή και «προσαρμόστηκε και καινοτόμησε για να υπερνικήσει προηγμένες απειλές» τόνισε ο Ράφερτι.

Σημειώνεται πως δεν είπε πόσες αναχαιτίσεις έγιναν από πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ή από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Τον Μάιο ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της US Central Command, μιλώντας ενώπιον του Κογκρέσου είπε ότι κατά την επιχείρηση Epic Fury «για πρώτη φορά στην ιστορία, αμερικανικές δυνάμεις αεράμυνας στάθηκαν στο πλευρό συμμαχικών αεραμυνών ανά εθνικά συστήματα…κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αυτή τη ενοποιημένη αρχιτεκτονική αναχαίτισε πάνω από 1.600 drones αυτοκτονίας και πάνω από 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο αμερικανικές δυνάμεις, το Ισραήλ και Άραβες συμμάχους μας».

Ο Κούπερ δεν ανέλυσε πόσες αναχαιτίσεις έκανε η κάθε χώρα, μα, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι αριθμοί που παρέθεσε ο Ράφερτι υποδεικνύουν ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν υπεύθυνος για το 16% του συνόλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων οι ΗΠΑ αναπλήρωσαν και αποθέματα συμμαχικών χωρών (πλην του Ισραήλ, που χρησιμοποιεί δικά του συστήματα) λόγω της τεράστιας κατανάλωσης πυρομαχικών. Επίσης, είναι κοινή πρακτική η χρήση άνω του ενός πυραύλων για να εξασφαλιστεί η κατάρριψη ενός στόχου, οπότε ένας στόχος δεν συνεπάγεται απαραίτητα χρήση μόνο ενός πυραύλου για την καταστροφή του.

Κατά τον Πόλεμο των 12 Ημερών, το Ιράν εξαπέλυσε περίπου 550 βαλλιστικούς πυραύλους και 1.000 drones κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF. Η Jerusalem Post είχε γράψει πως αναχαιτίστηκε περίπου το 90%. Ο στρατός των ΗΠΑ αναχαίτισε 125 πυραύλους, ενώ μεγάλο βάρος σήκωσε και το πολεμικό ναυτικό. Αν και δεν αποσαφηνίστηκε πόσες αναχαιτίσεις έκανε το ναυτικό, είχαν εκφραστεί τον Ιούνιο του 2025 ανησυχίες για τη μεγάλη κατανάλωση βλημάτων κατά ιρανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του CSIS (Center for Strategic and International Studies), οι ΗΠΑ είχαν περίπου 2.300 Patriot πριν την Epic Fury, 1.030 όταν συμφωνήθηκε η κατάπαυση πυρός και μεταύ 759 και 827 στις 27 Ιουλίου. Όσον αφορά στους THAAD, υπήρχαν 452 πριν την επιχείρηση, 232 με 262 όταν έκλεισε η κατάπαυση πυρός και 234- 278 στις 27 Ιουλίου.