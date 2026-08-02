Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων σκαφών από την Ουκρανία έχει μετατρέψει τη Μαύρη Θάλασσα σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο για τις ρωσικές ναυτικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Τα ουκρανικά drones πλήττουν συστηματικά ρωσικά πολεμικά πλοία και εμπορικά σκάφη, προκαλώντας σημαντικές απώλειες και διαταράσσοντας κρίσιμες γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία.

Η βύθιση του ρωσικού πλοίου Yanina και η πρόσφατη επίθεση στο φορτηγό πλοίο Golden Leo επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση των συγκρούσεων και τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.

Η Ουκρανία επενδύει στα ταχύπλοα μη επανδρωμένα συστήματα για να αντισταθμίσει την έλλειψη συμβατικού στόλου, στοχεύοντας στην οικονομική εξάντληση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Η Μόσχα ενισχύει την άμυνα στα λιμάνια της, όμως η συνεχιζόμενη δράση των ουκρανικών drones καθιστά την έκβαση της ναυτικής αναμέτρησης αβέβαιη.

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Η Μαύρη Θάλασσα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας. Τα μη επανδρωμένα θαλάσσια drones (USVs), που χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά το Κίεβο, έχουν αλλάξει τις ισορροπίες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον ρωσικό στόλο αλλά και στα εμπορικά πλοία που εξυπηρετούν τις ρωσικές μεταφορές.

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Νοβοροσίσκ, όπου δύο ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν και βύθισαν το ρωσικό Yanina, το οποίο ανήκε στη Rosatom. Τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, όμως το πλοίο χάθηκε, σε μία ακόμη ένδειξη ότι ούτε οι θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές θεωρούνται πλέον ασφαλείς.

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Η επίθεση στο «Golden Leo»

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το φορτηγό πλοίο Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε μία εβδομάδα μετά από ρωσικό πλήγμα ενώ έπλεε στον ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο μεταφέροντας καλαμπόκι. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σκοτώθηκαν εννέα μέλη του πληρώματος και οκτώ διασώθηκαν, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα περιστατικά για εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα.

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια

Η ουκρανική στρατηγική δεν περιορίζεται σε πολεμικά πλοία. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων και πλοίων που, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων, στρατιωτικού υλικού ή για την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Σε μεγάλη επιχείρηση στα μέσα Ιουλίου, ουκρανικά drones φέρονται να έπληξαν έως και δέκα ρωσικά πλοία, διαταράσσοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία.

Η Μαύρη Θάλασσα έγινε πεδίο κυριαρχίας των drones

Η Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει πλέον ισχυρό συμβατικό στόλο, έχει επενδύσει στα μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη. Τα drones αυτά κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, μεταφέρουν εκρηκτικά και κατευθύνονται με δορυφορικά συστήματα, επιτρέποντας επιθέσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ουκρανικές ακτές.

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Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βύθιση ή σοβαρή πρόκληση ζημιών σε αρκετά ρωσικά πολεμικά πλοία, όπως τα Ivanovets, Tsezar Kunikov και Sergey Kotov, ενώ πλέον στο στόχαστρο μπαίνουν όλο και συχνότερα εμπορικά πλοία που θεωρούνται κρίσιμα για τη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το νέο ναυτικό δόγμα του πολέμου

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουκρανία επιδιώκει να καταστήσει τη Μαύρη Θάλασσα εξαιρετικά επικίνδυνη για κάθε ρωσική θαλάσσια δραστηριότητα, αυξάνοντας το οικονομικό κόστος του πολέμου και περιορίζοντας τις δυνατότητες ανεφοδιασμού της Κριμαίας και των ρωσικών δυνάμεων.

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Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα ενισχύει τις περιπολίες, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και την αντιαεροπορική προστασία γύρω από το Νοβοροσίσκ και τα μεγάλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, η συνεχής εμφάνιση νέων ουκρανικών θαλάσσιων drones δείχνει ότι η αναμέτρηση στη θάλασσα απέχει πολύ από το να κριθεί.