Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, τα Nissos Sifnos και Marathi, δέχθηκαν επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Πέμπτη στη Μαύρη Θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το πλήρωμα του Nissos Sifnos κατάσβησε επιτυχώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου.

Οι εργασίες φόρτωσης στο συγκεκριμένο σημείο ανεστάλησαν προσωρινά για να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας στα πλοία.

Η διοίκηση του τερματικού σταθμού επιβεβαίωσε την επίθεση στο Marathi, το οποίο βρισκόταν καθ' οδόν προς τις εγκαταστάσεις, χωρίς να αναφέρει περαιτέρω ζημιές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνεται, καθώς δύο ακόμη ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια βρέθηκαν στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης με drones το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται για το τρίτο χτύπημα μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχοι της επίθεσης ήταν το Nissos Sifnos, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, και το Marathi, με σημαία Νήσου του Μαν, τα οποία ανήκουν σε εταιρείες συμφερόντων των Γιάννη Αλαφούζου και Γιώργου Προκοπίου.

Advertisement

Advertisement

Όπως και σε προηγούμενη επίθεση, στις 20 Ιουλίου, τα δύο πλοία χτυπήθηκαν ενώ βρίσκονταν εντός ή κοντά στις εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium, με το μεν πρώτο να φορτώνει αργό πετρέλαιο και το δε δεύτερο να κατευθύνεται προς τα εκεί.

Η επίθεση στο «Nissos Sifnos»

Σύμφωνα με αναφορές της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας MARISKS, το δεξαμενόπλοιο «Nissos Sifnos» επλήγη περίπου στις 01:48 ώρα Μόσχας, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία φόρτωσης στο σημείο πρόσδεσης Single Point Mooring 3.

Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής πετρελαίου στο κατάστρωμα φορτίου. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε και κατασβέστηκε από το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης του CPC που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Πηγή: MarineTraffic

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκκένωση. Παράλληλα, δεν καταγράφηκε διαρροή πετρελαίου ή θαλάσσια ρύπανση.

Το «NISSOS SIFNOS» παραμένει πλωτό και σε σταθερή κατάσταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνική εκτίμηση των ζημιών. Μετά το περιστατικό, οι εργασίες φόρτωσης στο SPM 3 ανεστάλησαν προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

Στο στόχαστρο και το «Marathi» πριν από τη φόρτωση πετρελαίου

Την ίδια ώρα, επίθεση δέχθηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή και το δεξαμενόπλοιο «Marathi», το οποίο βρισκόταν καθ’ οδόν προς τον τερματικό σταθμό του CPC προκειμένου να φορτώσει αργό πετρέλαιο. Το πλοίο επλήγη ενώ απείχε περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Πηγή: MarineTraffic

Το περιστατικό καταγράφηκε εντός των ρωσικών χωρικών υδάτων, ενώ η διοίκηση του CPC επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιήσει στοιχεία σχετικά με την πιθανή έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο δεξαμενόπλοιο.

Παράλληλα, από τις έως τώρα επίσημες ενημερώσεις δεν προκύπτει αναφορά σε περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης από το «Marathi».