Πεζοναύτες των ΗΠΑ πραγματοποιούν επιβίβαση ελέγχου στο δεξαμενόπλοιο «Wen Yao» στον Κόλπο του Ομάν, σε αυτό το στιγμιότυπο που προέρχεται από βίντεο που διανεμήθηκε στις 16 Ιουλίου 2026. Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ/Διανομή μέσω REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τέσσερα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δύο πλοία χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια φορτώσεων πετρελαίου, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των εργασιών της κοινοπραξίας.

Παράλληλα, δύο ακόμη δεξαμενόπλοια της ίδιας ελληνικής εταιρείας υπέστησαν σοβαρές ζημιές από πυραυλικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.

Ένα από τα πλοία που επλήγησαν στον Περσικό Κόλπο υπέστη εκτεταμένες φθορές και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των Ελλήνων ναυτικών στα εμπλεκόμενα πλοία.

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Νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς τέσσερα τάνκερ ελληνικών συμφερόντων βρέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο στόχαστρο επιθέσεων: δύο στη Μαύρη Θάλασσα και ακόμη δύο στη Μέση Ανατολή (Κόλπος του Ομάν / Στενά του Ορμούζ).

Οι επιθέσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο οξύτατων γεωπολιτικών συγκρούσεων (Ρωσίας-Ουκρανίας και ΗΠΑ-Ιράν) και πλήττουν καίρια την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

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Μαύρη Θάλασσα: Επιθέσεις με drones

Το βράδυ της Κυριακής (19/7), δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax δέχθηκαν χτυπήματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) την ώρα που πραγματοποιούσαν φόρτωση αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC), στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Πρόκεται για το «Nissos Ios» (με σημαία Νήσων Μάρσαλ) που ανήκει στην εταιρεία Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο. Και οι 7 Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στο πλήρωμά του είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.

Πλήγμα δέχθηκε και το «Asia» (με σημαία Λιβερίας) που ανήκει στην Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου. Από το χτύπημα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία όμως κατασβέστηκε άμεσα από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης. Στο συγκεκριμένο πλοίο δεν επέβαιναν Έλληνες ναυτικοί.

Η κοινοπραξία CPC (στην οποία συμμετέχουν εταιρείες από Ρωσία, ΗΠΑ και Καζακστάν) καταδίκασε την επίθεση και ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις πετρελαίου. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή πετρελαίου. Σημειώνεται ότι το Κίεβο υποστήριξε πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοία που μετέφεραν ρωσικά καύσιμα, ενώ παράλληλα στην ίδια περιοχή σημειώθηκε φονικό ρωσικό πλήγμα σε τουρκικό φορτηγό πλοίο.

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσαντάμ του Ομάν, στις 18 Ιουνίου 2026. REUTERS/Stringer/

Πυραυλικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Σχεδόν ταυτόχρονα, στη σημαντικότερη ενεργειακή δίοδο του πλανήτη, στα Στενά του Ορμούζ (Κόλπος του Ομάν), δύο ακόμη πλοία της ίδιας ελληνικής εταιρείας δέχθηκαν σοβαρά πλήγματα, εν μέσω της κατακόρυφης αύξησης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το σούπερ-τάνκερ «Αχελώος» (VLCC) της Dynacom Tankers Management, με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε από πύραυλο στο διαμέρισμα του συστήματος πλοήγησης. Το πλοίο έπλεε σε θαλάσσια οδό της οποίας τη διέλευση συντονίζει ο αμερικανικός στρατός.

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Το «Cavos Maleas» με σημαία Μάλτας (επίσης της Dynacom) ενεπλάκη στο πιο σοβαρό περιστατικό της ημέρας, καθώς το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε βαρύ πλήγμα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και να εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό Κόλπο.

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το γεγονός ότι στοχοποιήθηκαν εμπορικά πλοία σε δύο εντελώς διαφορετικά αλλά εξαιρετικά κρίσιμα γεωγραφικά σημεία, ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στις τιμές του πετρελαίου και στα ασφάλιστρα των πλοίων (war risks).

Επεξεργασία πίνακα με χρήση AI (Gemini)

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Όνομα Πλοίου Σημαία Εταιρεία / Συμφέροντα Περιοχή Επίθεσης Κατάσταση / Ζημιές Πλήρωμα (Έλληνες) Nissos Ios Νήσοι Μάρσαλ Kyklades Maritime (Αλαφούζος) Μαύρη Θάλασσα (CPC Νοβοροσίσκ) Υλικές ζημιές στη γέφυρα, πλέει αυτόνομα προς Βόσπορο. 7 Έλληνες, όλοι καλά στην υγεία τους. Asia Λιβερίας Dynacom (Προκοπίου) Μαύρη Θάλασσα (CPC Νοβοροσίσκ) Εκδηλώθηκε φωτιά που κατασβέστηκε, υλικές ζημιές. Κανένας Έλληνας επιβαίνων. Αχελώος Λιβερίας Dynacom (Προκοπίου) Στενά του Ορμούζ / Κόλπος Ομάν Χτυπήθηκε από πύραυλο στο σύστημα πλοήγησης. Δεν αναφέρονται τραυματισμοί. Cavos Maleas Μάλτας Dynacom (Προκοπίου) Στενά του Ορμούζ / Περσικός Κόλπος Πολύ σοβαρές ζημιές, εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.