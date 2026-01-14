Βίντεο καταγράφει την στιγμή που ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης από drone στην Μαύρη Θάλασσα, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ να καταδικάζει την επίθεση, τονίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια του πληρώματος.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης (13/1) και από την επίθεση επλήγησαν συνολικά τρία δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων. Ένα από αυτά ήταν και το πετρελαιοφόρο MT DELTA HARMONY που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, με την επίθεση να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε διάφορους λογαριασμούς στο X.

Advertisement

Advertisement

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea.



The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026

Όσον αφορά στο Matilda, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones, αναφέροντας: «Στις 13 Ιανουαρίου 2026, στις 10:15 π.μ. ώρα Μόσχας, ελήφθη σήμα κινδύνου από το δεξαμενόπλοιο Matilda στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του διεθνούς καναλιού ασφάλειας και κινδύνου. Το δεξαμενόπλοιο Matilda, που πλέει υπό τη σημαία της Μάλτας, δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά UAV περίπου 100 χλμ. από την πόλη Ανάπα στην περιοχή Κράσνονταρ».

Το MT DELTA HARMONY (IMO 9408463), με σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε από drones, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Επίθεση σημειώθηκε και στο MT DELTA SUPREME (IMO 9585895), επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο του drone, το σημείο πρόσκρουσης και την έκταση των ζημιών.

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις



«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τονίζοντας πως «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον».

Όπως σημείωσε, από την ενημέρωση που υπάρχει από το υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός πλοίου είναι δύο Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός.

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», είπε χαρακτηριστικά.