Το πόρισμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το περιστατικό με το drone περιήλθε τελικά στο υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενώ το θέμα συζητήθηκε και στο περιθώριο της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ («Gymnich») που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενώ έθεσε το ζήτημα και στον Ουκρανό ομόλογό του, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για το περιστατικό. Παράλληλα, διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται και επίσημο διάβημα της ελληνικής πλευράς προς το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού και υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο «Gymnich», σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και διεθνών κρίσεων.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στη διατήρηση της συνοχής μεταξύ των κρατών-μελών.

«Βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο, για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως σημείωσε, στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα «με συνοχή και σύγκλιση», αλλά και ανθεκτικότητα, τόσο ενεργειακή όσο και αμυντική. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει -όπως είπε- «τη δύναμη και την ισχύ, η οποία της αρμόζει».

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής «360 μοιρών», η οποία θα έχει συνολική προσέγγιση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα απέναντι στον Παγκόσμιο Νότο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις επαφές που θα έχουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών με τους ομολόγους τους από τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία, δύο χώρες τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικά κρίσιμες» και με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, επισημαίνοντας ότι «καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένη χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει «μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού».

Όπως ανέφερε, «ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία» και οδηγεί «στη δημιουργία παγκοσμίων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου», σε ένα πολιτικό μήνυμα που ερμηνεύεται ότι έχει ως αποδέκτη και την Άγκυρα.

Η άτυπη σύνοδος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις επαναφέρουν στο επίκεντρο τη συζήτηση για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Οι συναντήσεις Gymnich αποτελούν τις άτυπες συνόδους των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν το όνομά τους από το κάστρο Schloss Gymnich στη Γερμανία, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τέτοια σύναξη το 1974. Χαρακτηρίζονται από τον άτυπο χαρακτήρα τους, χωρίς δεσμευτικές αποφάσεις και επίσημα συμπεράσματα, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο ελεύθερο διάλογο γύρω από κρίσιμα γεωπολιτικά και στρατηγικά ζητήματα.

