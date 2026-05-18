Drone με εκρηκτικά ήταν αυτό που συνετρίβη σήμερα στη Λιθουανία με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πιθανότατα πρόκειται για ουκρανικό drone, ενώ αναμένεται τα εκρηκτικά να εξουδετερωθούν με ελεγχόμενη έκρηξη, εκεί που έπεσε καθώς είναι επικίνδυνο να μεταφερθούν.

Το drone εντοπίστηκε μόλις μπήκε στον εναε΄ριο χώρο της Λιθουανίας, πριν συντριβεί στο χωριό Σαμάνε, το οποίο απέχει 40 χλμ. από τα σύνορα με τη Λετονία και 55 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας, το Κίεβο δεν έχει κάνει καμία δήλωση για το θέμα.

Στο μεταξυ, και η Λετονία ανέφερε σήμερα ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε εισβάλλει το πρωί της Κυριακής στα σύνορά της με τη Ρωσία, ενώ στρατιωτικά μαχητικά του ΝΑΤΟ που εκτελούσαν αποστολή της «Αεροπορικής Αστυνομίας της Βαλτικής» κλήθηκαν να το αναχαιτίσουν.

Από τον Μάρτιο, αρκετά αδέσποτα ουκρανικά drone έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ Λετονίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία. Το Κίεβο επανειλημμένα δήλωνε ότι είχαν εκτοξευθεί με σκοπό να χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, αλλά παρέκλιναν της πορείας τους λόγω ρωσικών παρεμβολών.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν και εξερράγησαν, μεταξύ των οποίων δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χτύπησαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία στις 7 Μαΐου. Η πρωθυπουργός της Λετονίας, Έβικα Σίλινα, απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας της μετά το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε στη συνέχεια στην πτώση της κυβέρνησής της στις 14 Μαΐου.

Τα κράτη της Βαλτικής δήλωσαν τον Απρίλιο ότι δεν έχουν επιτρέψει ποτέ τη χρήση του εδάφους και του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη Ρωσία.