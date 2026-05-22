Στη Σενζέν της Κίνας, μια πόλη με περισσότερους από 18 εκατομμύρια κατοίκους και αμέτρητους ουρανοξύστες, τα delivery περνούν πλέον… στον αέρα.

Η τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και η πυκνή δόμηση έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες στη χρήση drones για παραδόσεις φαγητού, ώστε οι διανομές να γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Advertisement

Advertisement

Σε αρκετές περιοχές της πόλης, τα drones μεταφέρουν παραγγελίες απευθείας σε ειδικά σημεία παραλαβής κοντά σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο παράδοσης.

Η Σενζέν θεωρείται μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά πόλεις της Κίνας και λειτουργεί ήδη ως πεδίο δοκιμών για το μέλλον των αυτόνομων μεταφορών και των delivery μέσω αέρα.