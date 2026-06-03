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Η Αθήνα κατέθεσε επίσημα διάβημα για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζώχιου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών την Τετάρτη (03/06).

Διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο drone

Το drone που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία.

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ενώ επικοινώνησε τόσο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, ενώ θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αμάχων και ανυπολόγιστες ζημίες. Παράλληλα, τονίζεται ότι με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και η εθνική οικονομία της χώρας. «Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να αιτιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Αθήνα εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την παρουσία του drone στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από ανάλογες επιχειρήσεις στο μέλλον, αναμένοντας επίσημη απάντηση από το Κίεβο. «Στηρίζουμε τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, όπως όλοι πρέπει να σέβονται τις ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Ένας πόλεμος δεν τελειώνει με τη διάχυσή του», κατέληξε η Λάνα Ζωχιού.