Στην ορεινή Αγιάσο, στις πλαγιές του λεσβιακού Ολύμπου, ένα έθιμο που έρχεται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας φωτίζει κάθε χρόνο την Πεντηκοστή. Το «φανάρι» της Αγίας Τριάδας δεν είναι απλώς ένα λαϊκό δρώμενο. Είναι μνήμη, τεχνική, πίστη και συλλογική συγκίνηση. Και μαζί του αναδεικνύεται μια άλλη Λέσβος: το νησί των μεγάλων προσκυνημάτων, από τον Ταξιάρχη Μανταμάδου έως τον Άγιο Ραφαήλ, τη Μονή Λειμώνος και την Παναγία της Αγιάσου.

Η Αγιάσος είναι γνωστή σε όλη τη Λέσβο και πολύ πέρα από αυτήν, για το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας, που κορυφώνεται κάθε Δεκαπενταύγουστο και μετατρέπει το ορεινό χωριό σε σημείο συνάντησης πιστών, επισκεπτών και ανθρώπων που επιστρέφουν στον τόπο τους για να κρατήσουν ζωντανή μια παλιά υπόσχεση.

Υπάρχει όμως και μια άλλη γιορτή στην Αγιάσο, λιγότερο γνωστή, αλλά βαθιά ριζωμένη στην τοπική παράδοση: το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, τη μέρα της Πεντηκοστής, με το περίφημο πέταγμα «του φαναριού».

Ο ναός της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην πάνω είσοδο της Αγιάσου και αποτελεί τον δεύτερο μεγάλο ναό της κωμόπολης. Χτίστηκε το 1870 και, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, θεωρείται πιστό αντίγραφο της Παναγίας της Αγιάσου και των μεγάλων βασιλικών του 18ου αιώνα στη Λέσβο.

Το πανηγύρι διαρκεί τρεις ημέρες. Τα καφενεία στο Καμπούδι και στο Σταυρί γεμίζουν με μουσικές, παραδοσιακά σχήματα παίζουν έως το πρωί και η γιορτή αποκτά τον γνώριμο ρυθμό των λεσβιακών πανηγυριών: πίστη, κοινότητα, τραγούδι, κέρασμα, αντάμωμα.

Όμως η στιγμή που συγκεντρώνει τα βλέμματα είναι το πέταγμα του φαναριού.

Η παράδοση θέλει το πρώτο «κλεφτοφάναρο» να κατασκευάστηκε στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας από τον δημοδιδάσκαλο και ψάλτη Δημήτριο Χριστοφίδη. Ήταν μια μεγάλη χάρτινη σφαίρα, που φούσκωνε με θερμό καπνό και επιχειρούσε να ανυψωθεί μέσα από την αυλή της Αγίας Τριάδας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κόσμου.

Στην αρχή, το φανάρι περισσότερο αναπηδούσε παρά πετούσε. Η χρήση οινοπνεύματος δεν παρήγαγε τον πυκνό καπνό που χρειαζόταν για να κρατηθεί στον αέρα. Η τεχνική εξελίχθηκε αργότερα από τον κεραμιστή Νίκο Κουρτζή, με τις υποδείξεις του πατέρα του Ηλία, ο οποίος πειραματιζόταν με υλικά και χρησιμοποίησε ακάθαρτο πετρέλαιο, που καιγόταν πιο αργά και παρήγαγε πυκνότερο καπνό.

Έτσι, το φανάρι απέκτησε μεγαλύτερη ώθηση και διάρκεια. Αργότερα, ο Χαράλαμπος Πανταζής πρόσθεσε σπάγκο στις άκρες των χαρτιών, ώστε οι κόλλες να συνδέονται πιο γερά και το φανάρι να γίνεται πιο σταθερό. Η τοπική μνήμη διασώζει ακόμη και την αφήγηση ότι κάποτε, με άπνοια, ένα φανάρι έφτασε έως τα παράλια της Μικράς Ασίας.

Το έθιμο πέρασε και από διακοπές. Τα χρόνια της Χούντας καταργήθηκε ως επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Μετά την Επταετία επανήλθε και έγινε ξανά μέρος της ετήσιας γιορτής της Αγίας Τριάδας.

Σήμερα, η κατασκευή και η ανύψωση του φαναριού συνεχίζουν να αποτελούν ένα μικρό τελετουργικό γνώσης και δεξιοτεχνίας. Δεν είναι μόνο το θέαμα της ανόδου. Είναι η αναμονή, η συλλογική ανάσα, η στιγμή που το φως ξεκολλά από τη γη και γίνεται σύμβολο.

Η Αγιάσος, άλλωστε, ξέρει καλά τι σημαίνει να κρατάς παράδοση. Παραδοσιακός οικισμός στις πλαγιές του Ολύμπου, με ξύλινα μπαλκόνια, λιθόστρωτα, κεραμικά, καφενεία και λαϊκή τέχνη, παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πυρήνες της Λέσβου.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Παναγία της Αγιάσου, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του νησιού. Η εικόνα της Παναγίας, τα κειμήλια, το εκκλησιαστικό μουσείο, το λαογραφικό υλικό και το μεγάλο πανηγύρι του Αυγούστου συνθέτουν έναν τόπο όπου η θρησκευτική εμπειρία συναντά τη λαϊκή ταυτότητα.

Αλλά η Λέσβος δεν είναι μόνο η Αγιάσος.

Πάνω απ’ όλα, για χιλιάδες προσκυνητές, είναι ο Ταξιάρχης Μανταμάδου. Η Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, κοντά στον Μανταμάδο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα όχι μόνο του νησιού αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θεωρείται προστάτης του Μανταμάδου και της Λέσβου, ενώ η ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη, συνδεδεμένη με ισχυρή παράδοση και θαυματουργικές αφηγήσεις, προσελκύει πιστούς από κάθε γωνιά της χώρας.

Κάθε χρόνο, οι μεγάλες γιορτές του προσκυνήματος γεμίζουν τον Μανταμάδο με ανθρώπους που φτάνουν για να ανάψουν ένα κερί, να εκπληρώσουν ένα τάμα, να σταθούν για λίγα λεπτά μπροστά στην εικόνα που για τους Λέσβιους δεν είναι απλώς ιερό κειμήλιο αλλά σημείο αναφοράς.

Στη Θερμή, η Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης είναι ένας ακόμη μεγάλος πόλος προσκυνηματικού τουρισμού. Η μονή, χτισμένη σε περιοχή με βαθιά χριστιανική ιστορία, έχει συνδεθεί με την πίστη, τα θαύματα και τις αφηγήσεις των νεοφανών Αγίων. Για πολλούς επισκέπτες της Λέσβου, η επίσκεψη στον Άγιο Ραφαήλ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής τους στο νησί.

Στην περιοχή της Καλλονής, η Μονή Λειμώνος, αφιερωμένη στον Άγιο Ιγνάτιο, προσθέτει μια διαφορετική διάσταση: εκείνη της ιστορίας, της παιδείας και της μοναστηριακής συνέχειας. Ιδρυμένη τον 16ο αιώνα, η μονή δεν είναι μόνο τόπος προσευχής αλλά και χώρος μνήμης, με σημαντική πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη.

Η Λέσβος διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο εκκλησιών, μονών και προσκυνημάτων που δεν λειτουργούν απλώς ως θρησκευτικοί προορισμοί. Είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής, της τοπικής οικονομίας, της λαϊκής τέχνης και της συλλογικής μνήμης. Από τα μεγάλα πανηγύρια μέχρι τις μικρές εκκλησίες στα χωριά, η πίστη εδώ δεν είναι μουσειακό στοιχείο. Είναι ζωντανή πρακτική.

Γι’ αυτό και το φανάρι της Αγίας Τριάδας στην Αγιάσο έχει ξεχωριστή σημασία. Δεν είναι ένα φολκλορικό στιγμιότυπο για τους επισκέπτες. Είναι μια υπενθύμιση ότι σε αυτό το νησί οι παραδόσεις δεν επιβιώνουν επειδή φυλάχθηκαν σε βιτρίνες, αλλά επειδή συνεχίζουν να τις υπηρετούν άνθρωποι: ψάλτες, τεχνίτες, ξυλογλύπτες, μουσικοί, οικογένειες, προσκυνητές, χωριανοί.

Κάθε Πεντηκοστή, όταν το φανάρι σηκώνεται στον ουρανό της Αγιάσου, η Λέσβος δείχνει κάτι από την ψυχή της. Ένα νησί που ξέρει να ενώνει το πανηγύρι με την προσευχή, το θαύμα με την τέχνη, την ιστορία με το παρόν.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που οι προσκυνητές επιστρέφουν ξανά και ξανά. Γιατί στη Λέσβο η πίστη δεν εξαντλείται σε έναν ναό. Απλώνεται σε χωριά, βουνά, μοναστήρια, εικόνες, φωνές και φώτα που ανεβαίνουν στον ουρανό.