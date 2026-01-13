Σε τρία ανέρχονται τελικά τα ελληνόκτητα τάνκερ που δέχθηκαν επίθεση με drones την Τρίτη στη Μαύρη Θάλασσα, την ώρα που ανέμεναν να φορτώσουν αργό πετρέλαιο καζακικής προέλευσης από τον τερματικό σταθμό Caspian Pipeline Consortium (CPC), στις ρωσικές ακτές.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για τα τάνκερ Delta Supreme και Delta Harmony, ιδιοκτησίας της εταιρείας Delta Tankers με έδρα το Φάληρο, καθώς και για το Matilda, που ανήκει στη Thenamaris Ships Management (TMS), με έδρα τη Βουλιαγμένη.

Το Delta Harmony επρόκειτο να φορτώσει καζακικό πετρέλαιο που παράγεται από την Tengizchevroil, ενώ το Matilda ήταν ναυλωμένο από θυγατρική της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Καζακστάν, KazMunayGas (KMG), προκειμένου να φορτώσει αργό από το κοίτασμα Karachaganak.

Αξιωματούχος της Thenamaris επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το Matilda επλήγη από δύο drones ενώ βρισκόταν σε κατάσταση έρματος, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων (48 χιλιομέτρων) από τις θέσεις πρόσδεσης της CPC. Την επίθεση επιβεβαίωσε και η KazMunayGas.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές στο κατάστρωμα χαρακτηρίζονται περιορισμένες και πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο παραμένει αξιόπλοο και απομακρύνεται από την περιοχή. Δύο πηγές από τον χώρο της ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι στο Matilda εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα.

Κατά την τελευταία εξέλιξη, και τα δύο πλοία κατευθύνονται με ίδια μέσα νοτιοανατολικά του Νοβοροσίσκ προκειμένου να αγκυροβολήσουν με ασφάλεια.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι και τέταρτο πλοίο, το Freud, επίσης υπό τη διαχείριση της TMS, είχε δεχθεί επίθεση, ωστόσο η εταιρεία διέψευσε ότι το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο επλήγη.

Ουκρανικά χτυπήματα

Παρότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις, η τοποθεσία και το φορτίο των πλοίων παραπέμπουν σε ουκρανικό πλήγμα. Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Νοεμβρίου ουκρανικό drone είχε πλήξει μία από τις τρεις βασικές θέσεις πρόσδεσης της CPC κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Η επίθεση φαίνεται να πραγματοποιήθηκε με drones, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για εναέρια ή θαλάσσια μέσα. Η Caspian Pipeline Consortium αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με οκτώ πηγές που μίλησαν ανώνυμα στο Reuters, τα τρία δεξαμενόπλοια – δύο τύπου Suezmax και ένα τύπου Aframax – χτυπήθηκαν καθ’ οδόν προς τον τερματικό σταθμό Yuzhnaya Ozereyevka, απ’ όπου διακινείται περίπου το 80% του καζακικού αργού που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές.

Στους μετόχους του αγωγού CPC, μήκους 1.500 χιλιομέτρων, περιλαμβάνονται η KazMunayGas, θυγατρικές της Chevron, η ρωσική Lukoil και η ExxonMobil.

Δύσκολη περίοδος για το καζακικό πετρέλαιο

Οι επιθέσεις σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το καζακικό πετρέλαιο, καθώς η παραγωγή της χώρας – που εξάγεται κατά κύριο λόγο μέσω του συγκεκριμένου τερματικού – κατέγραψε απότομη πτώση στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πηγή με γνώση των στοιχείων, η παραγωγή πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 35% μεταξύ 1ης και 12ης Ιανουαρίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι η CPC συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω μίας θέσης πρόσδεσης.

Τέλος, αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους μεταφοράς και των ασφαλίστρων, καθώς οι ρωσικοί τερματικοί σταθμοί της περιοχής διαχειρίζονται ποσοστό άνω του 2% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Reuters