Νόμο που δίνει το «πράσινο φως» στην κεντρική τράπεζα και σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της χώρας, δίνει η Μόσχα ώστε να αποκρούουν επιθέσεις Ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες διαθέτουν δικά τους συστήματα άμυνας και εξοπλίζουν το προσωπικό τους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες επιθέσεις, σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου.

Η απόφαση έρχεται μετά την Ουκρανική επίθεση με πύραυλο στο κατάστημα της κεντρικής ρωσικής τράπεζας στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, λέγοντας ότι η επίθεση έγινε με έναν βρετανικής κατασκευής πύραυλο Storm Shadow, με αποτέλεσμα το κτίριο να πιάσει φωτιά.

Συστήματα άμυνας εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα εγκατασταθούν στην κεντρική τράπεζα και την Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, όπως και στη Ρωσική Ένωση Εταιρειών Μεταφοράς Χρημάτων ενώ το προσωπικό τους θα επιτρέπεται να οπλοφορεί.

Οι θεσμοί αυτοί θα διαχειρίζονται οι ίδιοι το κόστος της άμυνάς τους από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Ανατόλι Ακσάτοφ, ο επικεφαλής της Χρηματοοικονομικής Επιτροπής της Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό RBC.

Η επίθεση στα γραφεία της κεντρικής τράπεζας στη Σεβαστούπολη ήταν η πρώτη σε κατάστημα της κεντρικής τράπεζας από την έναρξη του πολέμου. Δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε μεγάλα γραφεία της Sberbank. Χθες, Τρίτη, ο Αλεξάντρ Σοχίν, επικεφαλής του πιο ισχυρού επιχειρηματικού λόμπι της Ρωσίας, είπε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι εταιρείες είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την αγορά βαρέων όπλων και ηλεκτρονικών συστημάτων για να υπερασπισθούν τις υποδομές τους από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.