Η Κούβα φέρεται να έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και το τελευταίο διάστημα εξετάζει σχέδια αξιοποίησής τους για πιθανές επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, κατά αμερικανικών πλοίων αλλά ενδεχομένως και εναντίον του εξωτικού νησιού Key West, που βρίσκεται περίπου 90 μίλια (144,8 χιλιόμετρα) από την Αβάνα.

Αυτό μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν το επίπεδο στο οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει πλέον την Κούβα ως απειλή.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, αυτό συνδέεται τόσο με τις εξελίξεις στον πόλεμο των drones όσο και με την παρουσία Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα. Το Reuters ανέφερε πως δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που δημοσίευσε το Axios.

(Με πληροφορίες από Reuters)