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Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη κατάρριψη drone μέσα σε τρεις ημέρες, αναγκάζοντας τη ρουμανική κυβέρνηση να προετοιμάσει επίσημο διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Μόσχα.

Οι ρουμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το drone καταρρίφθηκε εντός των χωρικών υδάτων της χώρας χωρίς να προκληθεί κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό.

Η Ρουμανία εφαρμόζει πλέον κανόνες άμεσης εμπλοκής για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, εγκαταλείποντας την προηγούμενη πρακτική της απλής καταγραφής των παραβιάσεων.

Ο υπουργός Άμυνας απέδωσε την επιτυχή αναχαίτιση στις πρόσφατες επενδύσεις που πραγματοποίησε η χώρα στα συστήματα επιτήρησης και στην αεράμυνα.

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Η Ρουμανία προχώρησε σήμερα σε ακόμη μία δυναμική επίδειξη αποφασιστικότητας για την προστασία του εθνικού της εναέριου χώρου, καθώς μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εισήλθε χωρίς άδεια πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, κοντά στη Σουλίνα, στο Δέλτα του Δούναβη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:13 το πρωί. Το drone εντοπίστηκε από τα συστήματα επιτήρησης, αναχαιτίστηκε άμεσα και καταρρίφθηκε σε απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνας, εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό.

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Πρόκειται για την τρίτη κατάρριψη drone μέσα σε ισάριθμες ημέρες, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική κλιμάκωση των παραβιάσεων στην περιοχή, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη ζώνη των συγκρούσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις του προέδρου της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, ο οποίος αποκάλυψε ότι το drone που καταρρίφθηκε την Παρασκευή έχει ήδη ταυτοποιηθεί ως ρωσικής προέλευσης. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Βουκουρεστίου ετοιμάζει επίσημο διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρουμανία δεν πρόκειται να ανεχθεί επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εθνικής της κυριαρχίας.

Παράλληλα, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα συνεχάρη τα πληρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις των τελευταίων μηνών στην επιτήρηση και την αεράμυνα αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα. Όπως δήλωσε, οι χειριστές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν το drone μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από την είσοδό του στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Οι συνεχείς αυτές αναχαιτίσεις επιβεβαιώνουν ότι η Ρουμανία έχει αλλάξει επιχειρησιακή φιλοσοφία. Ενώ στο παρελθόν κατέγραφε τις παραβιάσεις χωρίς να ανοίγει πυρ, πλέον εφαρμόζει κανόνες άμεσης εμπλοκής όταν διαπιστώνεται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή παραβίαση του εναέριου χώρου. Η στάση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το ΝΑΤΟ, καθώς η Ρουμανία αποτελεί μία από τις βασικές χώρες της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, με σύνορα που γειτνιάζουν με την εμπόλεμη Ουκρανία.