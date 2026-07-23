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Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) και σε ανακοίνωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημειώνει:

“Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

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Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.”

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση δόθηκε το «πράσινο φως» για την απόκτηση οπλικών συστημάτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Πρόκειται για την προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων ενώ συζητήθηκε η αγορά τριών μεταφορικών αεροσκαφών C-390 καθώς και η προμήθεια δέκα μη επανδρωμένων συστημάτων V-BAT, με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του Στρατού Ξηράς ενώ δόθηκε η τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα.