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Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας εξουδετέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επιτυχώς ρωσικές εγκαταστάσεις εφοδιαστικής υποστήριξης και αποθήκη πετρελαίου.

Παράλληλα, στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, μία επίθεση με drone είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πολίτη και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη συνολικά 381 μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ρωσικό έδαφος και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές.

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Η Ουκρανία έπληξε τη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της με 400 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας 10 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορόμπιοφ ανέφερε ότι επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρεις Κινέζοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν από επίθεση με drone στην πόλη Ντομοντέντοβο, κοντά σε ένα από τα κύρια αεροδρόμια της Μόσχας.

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Η δήμαρχος του Ντομοντέντοβο, Γεβγκένια Χρουστάλεβα, δήλωσε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι ξέσπασε φωτιά σε τοπικό βιομηχανικό πάρκο, ενώ χτυπήθηκε και ένα κτίριο κατοικιών.

The Moscow region. Our long-range sanctions have produced results against logistics facilities and an oil depot. Thank you to the warriors of the Unmanned Systems Forces, our intelligence services, the Missile Forces and Artillery, and the Special Operations Forces. The targets… pic.twitter.com/1HiP5FQg7l July 20, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής υποστήριξης και μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας. Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πλήγματα κατά ρωσικών υποδομών logistics και μιας αποθήκης πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας, σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, ανέφερε ο Ζελένσκι τη Δευτέρα.

«Απαντάμε, δίκαια, σε κάθε ρωσικό πλήγμα εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νοτιότερα, στην περιοχή του Μπέλγκοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, ο κυβερνήτης της περιφέρειας δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από επίθεση με drone σε χωριό κοντά στη μεθόριο.

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι περισσότερα από 400 «εχθρικά drones» εκτοξεύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας από τις 20:30 (17:30 GMT) έως τις 05:00 (02:00 GMT).

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Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από συστήματα αεράμυνας σε μεγάλη απόσταση, μεταξύ των οποίων και 85 drones που καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν τη ρωσική πρωτεύουσα.

BREAKING:



Ukrainian suicide drones are striking yet another huge Wildberries logistics center near Moscow.



It remains to be seen whether it will burn down completely as the one hit the other day. pic.twitter.com/CrNYgJcQ2k — Visegrád 24 (@visegrad24) July 20, 2026

🇺🇦🇷🇺 Over 400 Ukrainian drones target Moscow region overnight, injuring 10 people



🔥 Fires break out at Yuzhnye Vorota logistics park as strikes hit Wildberries center in Koledino and oil depot in Lvovsky https://t.co/sxj8KZcOac pic.twitter.com/pYuaofcPcR Advertisement July 20, 2026

Η Wildberries, η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης της Ρωσίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το κέντρο logistics της στην περιοχή Ποντόλσκ, επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, εκκενώθηκε προληπτικά, αλλά αργότερα επανήλθε σε κανονική λειτουργία.

Το Σάββατο, κύματα ουκρανικών επιθέσεων με drones προκάλεσαν τον θάνατο επτά εργαζομένων σε αποθήκη της Wildberries και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, ενώ μια άλλη επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Between July 11 and 18, 1,892 Ukrainian drones were recorded heading toward the Moscow region. pic.twitter.com/4iVNHlpCV1 Advertisement July 18, 2026

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Wildberries ότι διαθέτει προς πώληση στρατιωτικά είδη που χρησιμοποιούνται στις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 381 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές, καθώς και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

(Πηγή: Reuters)

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