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Οι υποψήφιοι της Εφεδρικής Δύναμης Μάχης του Στρατού δεν χρειάζονται προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο βασικές τεχνικές δεξιότητες για τον χειρισμό εξοπλισμού.

Η θέση εργασίας περιλαμβάνει την εκτέλεση πτήσεων αναγνώρισης και τη συλλογή δεδομένων για την ασφάλεια του αστικού περιβάλλοντος καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο μηνιαίος μισθός για τον ρόλο ξεκινά από τα 150.000 ρούβλια, ποσό το οποίο υπολείπεται του μέσου μισθού στην πρωτεύουσα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στα μέτρα του Κρεμλίνου για την ενίσχυση της άμυνας μετά την αύξηση των επιθέσεων με drones κατά της πόλης.

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Η μεγαλύτερη ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας της Ρωσίας, το HeadHunter, δημοσιεύει αγγελία για χειριστές drones με σκοπό την προστασία του εναέριου χώρου πάνω από τη Μόσχα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Η διαδικτυακή αγγελία αναφέρει ότι αναζητούνται υποψήφιοι για μια εθελοντική μονάδα με την ονομασία «Εφεδρική Δύναμη Μάχης του Στρατού», η οποία έχει ως αποστολή να «διασφαλίζει την ασφάλεια της πρωτεύουσας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και συστήματα παρακολούθησης».

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«Θα εργάζεστε με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος», αναφέρεται στην αγγελία.

Η περιγραφή της θέσης περιλαμβάνει την προετοιμασία πριν από την πτήση και τον χειρισμό των drones, την εκτέλεση αποστολών αναγνώρισης και τη «διεξαγωγή πτήσεων για τη συλλογή δεδομένων, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας».

Από τους υποψηφίους απαιτούνται μόνο «βασικές τεχνικές δεξιότητες» και η επιθυμία να εξελιχθούν στον τομέα αυτό. Ωστόσο, η αμοιβή — που ξεκινά από 150.000 ρούβλια (1.700 ευρώ) το μήνα — είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο στη Μόσχα, ο οποίος υπερβαίνει τα 200.000 ρούβλια (2.272 ευρώ).

Σε μια αξιολόγηση του εργοδότη, ένα άτομο με το ψευδώνυμο «Lead Inspector» έγραψε: «Μια εξαιρετική, δεμένη ομάδα· υπήρχαν σπουδαίες ευκαιρίες για εξέλιξη, μια θετική εταιρική κουλτούρα, η δυνατότητα να επιλέξω εργασία που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά μου, καθώς και υποστήριξη από τη διοίκηση. Ο μισθός βασίζεται στην απόδοση, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να αυξήσεις τα κέρδη σου».

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πότε δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η θέση εργασίας, αλλά ενημερώθηκε την 1η Ιουλίου.

Τον Ιούνιο, η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων δύο επιθέσεων μέσα σε τρεις ημέρες εναντίον ενός μεγάλου διυλιστηρίου πετρελαίου που βρίσκεται ακριβώς εντός του περιφερειακού δρόμου της πόλης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της Ρωσίας έναντι τέτοιων επιθέσεων. Η Ρωσία πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα την πιο θανατηφόρα επίθεσή της για φέτος εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άτομα.