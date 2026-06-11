Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του Moυντιάλ , τα βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό του Μεξικού , όπου η εταιρεία Nova Sky Stories παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show με εκατοντάδες drones , το οποίο έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτεινοί σχηματισμοί αναπαρέστησαν ποδοσφαιρικά σύμβολα, στιγμές της διοργάνωσης και το εμβληματικό τρόπαιο του Μουντιάλ , προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα που εντυπωσίασε χιλιάδες θεατές. Βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση κατακλύζουν ήδη το διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές .

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Μουντιάλ 2026: Viral το εντυπωσιακό show με drones στο Μεξικό λίγες ώρες πριν από τη σέντρα (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του Moυντιάλ, τα βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό του Μεξικού, όπου η εταιρεία Nova Sky Stories παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show με εκατοντάδες drones, το οποίο έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι φωτεινοί σχηματισμοί αναπαρέστησαν ποδοσφαιρικά σύμβολα, στιγμές της διοργάνωσης και το εμβληματικό τρόπαιο του Μουντιάλ, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα που εντυπωσίασε χιλιάδες θεατές. Βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση κατακλύζουν ήδη το διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.