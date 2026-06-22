Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε σχεδόν εξήντα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, προκαλώντας την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στα αεροδρόμια της πρωτεύουσας.

Οι αρχές απέστειλαν ομάδες έκτακτης ανάγκης στα σημεία των πτώσεων, ενώ η επίθεση ακολουθεί αντίστοιχες πρόσφατες ενέργειες εναντίον ενεργειακών υποδομών και διυλιστηρίων.

Παράλληλα, η Σεβαστούπολη στην Κριμαία ακύρωσε δημόσιες εκδηλώσεις και περιόρισε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Κριμαία αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων εξαιτίας των πληγμάτων στις οδούς εφοδιασμού, περιορίζοντας τη διάθεση καυσίμων αποκλειστικά σε κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς ασφαλείας.

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Δεκάδες drones με στόχο την Μόσχα καταρρίφθηκαν από την ρωσική αεράμυνα ενώ για αρκετή ώρα έκλεισαν τα αεροδρόμια και ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις. Η νέα επίθεση έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφού η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήριο πετρελαίου έξω από την πόλη.

Σχεδόν 60 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν στο Telegram. Ο Σομπιάνιν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν αποσταλεί στις περιοχές όπου καταρρίφθηκαν drones.

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Τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο, καθώς και το Ζουκόφσκι κοντά στην πρωτεύουσα, είχαν αναστείλει τις πτήσεις για ώρες, αν και αυτές αργότερα επαναλήφθηκαν, δήλωσε η εποπτική αρχή πολιτικής αεροπορίας.

🚨 Ukrainian attack drones targeting Russia’s capital Moscow again this morning! 🇺🇦🇷🇺 pic.twitter.com/lBL04XBxgc June 22, 2026

Η νεά επίθεση έρχεται μετά από αυτή με drones στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτή την επίθεση, τα αμυντικά συστήματα της Μόσχας κατέρριψαν σχεδόν 200 drones σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία ακύρωσε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο τη Δευτέρα και θα κρατήσει τα φώτα των δρόμων σβηστά, δήλωσε στο Telegram ο Μιχαήλ Ραζβόζαγιεφ, κυβερνήτης της πόλης, καλώντας τους ανθρώπους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Scary Times



This is how Muscovites are describing the incoming drones last night.



The reality is, to an extent Moscow is where Ukraine was at around 1 March 2022, it was frightening, but through time they will adapt to it being a normal way of life pic.twitter.com/oE59yRf4X6 — Hanuska (@Hannuska2109) June 22, 2026

Η Κριμαία, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Ρώσους, έχει αναστείλει τις πωλήσεις καυσίμων στο κοινό και τις επιχειρήσεις, με τις προμήθειες να περιορίζονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για βασικές υπηρεσίες και ασφάλεια, καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στις οδούς εφοδιασμού της και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αλλού οδήγησαν σε κρίση καυσίμων.