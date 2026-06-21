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Τα 92α γενέθλιά της γιορτάζει η Μάρω Κοντού, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία και δύναμη, παρά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους και τους θαυμαστές της.

Η αγαπημένη ηθοποιός δέχεται από το πρωί ευχές από φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τη θαυμάζουν για τη μακρόχρονη πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Παράλληλα, προσπαθεί να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη έπειτα από πτώση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία της.

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Με αφορμή τα γενέθλιά της, το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία από το προσωπικό του αρχείο. Στο αδημοσίευτο στιγμιότυπο, η Μάρω Κοντού ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα πολύχρωμο μαντήλι που ταιριάζει με το σύνολό της, ενώ λουλούδια κοσμούν τα μαλλιά και το πρόσωπό της, θυμίζοντας τη λαμπερή περίοδο κατά την οποία μεσουρανούσε στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Studio Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.