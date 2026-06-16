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Στο νοσοκομείο εισήχθη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 η Μάρω Κοντού, καθώς ένα καρδιολογικό πρόβλημα κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί από τους γιατρούς. Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν», όπου βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η Μάρω Κοντού έφτασε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας τη Δευτέρα. Όπως τόνισε, η ηθοποιός βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον και λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται.

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Παράλληλα με το καρδιολογικό ζήτημα, η 92χρονη ηθοποιός παρακολουθείται και από πνευμονολόγους, καθώς το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους πνεύμονες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάσταση της παρουσιάζει ανταπόκριση.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία της υγείας της και να αξιολογούν την κατάστασή της.

Η Μάρω Κοντού είναι μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μια πορεία δεκαετιών που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον πολιτισμό. Η είδηση της νοσηλείας της προκάλεσε συγκίνηση, με πολλούς να εύχονται γρήγορη ανάρρωση στην ηθοποιό.