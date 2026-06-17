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Ένα από τα πιο ταλαντούχα πρόσωπα που ανέδειξε η τηλεοπτική μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια είναι η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η 51χρονη ηθοποιός μετά από μια σημαντική θεατρική πορεία έκλεψε με ευκολία την παράσταση στην πετυχημένη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ φέτος το καλοκαίρι πρωταγωνιστεί στην επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Σε συνέντευξή της στον Αστέρη Κασιμάτη για λογαριασμό του περιοδικού ΟΚ!, η Γιούλη Τσαγκαράκη αποκάλυψε πώς πήρε τον ρόλο της θείας Σταματίνας και πόσο άλλαξε η ζωή της μετά την προβολή της σειράς που προβάλλεται πλέον στο Netflix. Όσο για το επόμενό της τηλεοπτικό βήμα, τον χειμώνα θα πρωταγωνιστεί στη νέα, πολυαναμένομενη σειρά του ALPHA, «Οι κόρες της Αρετής». «Θα υποδυθώ την αντίπαλη, πρώην φίλη, της Μαριάννας Τουμασάτου» εξηγεί λίγο πριν ξεκινήσει γυρίσματα

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Γιούλη, το ευρύ κοινό σε έμαθε από τη σειρά Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη. Όπως έχεις πει, του έστειλες η ίδια email ζητώντας του δουλειά.

Με τον Γιώργο ήμασταν συμμαθητές στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Όπως και αργότερα, όταν μπήκα στο Εθνικό Θέατρο, είχα συνεργαστεί με τον Γιώργο Γάλλο, που υποδύθηκε στη σειρά τον αδελφό μου. Αυτό που συνέβη με τις Σέρρες μπορεί να ήταν και τύχη. Ένα βιογραφικό έστειλα στον Γιώργο, ό,τι έκανα δηλαδή όλα τα χρόνια της επαγγελματικής μου διαδρομής, χωρίς όμως να έχω άμεση επαφή μαζί του.

«Διάβασα ότι ετοιμάζεις μια σειρά, τις “Σέρρες»”. Θα με ενδιέφερε να συμμετάσχω» του είχα γράψει. Βέβαια, πέρασα από ακρόα ση. Από την αρχή με προόριζαν για τον ρόλο της θείας Σταματίνας. Και μέσα σε λίγες μέρες μού απάντησαν: «Ετοιμάσου. Φεύγουμε Σέρρες για γυρίσματα».

Με τον συμπρωταγωνιστή της, Δημήτρη Μακαλιά.

Πάντα διεκδικούσες στη ζωή σου;

Γιούλη: Όχι. Ακόμα μαθαίνω να διεκδικώ και δεν θα σταματήσω όσο ζω.

Η θεία Σταματίνα που ερμήνευσες, ήταν η πρώτη ίντερσεξ γυναίκα στην τηλεόραση. Εσύ γνώριζες τον όρο «ίντερσεξ», δηλαδή «διαφυλικός»; Η Σταματίνα είχε γυναικείο φαινότυπο με ανδρικό DNA. Δεν ήξερα ότι το Ι σήμαινε Ίντερσεξ στο αρκτικόλεξο ΛΟΑΤΚΙ+, έναν όρο ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη πρωταγωνιστεί στην καλοκαιρινή επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω».

Γιούλη Τσαγκαράκη: «Οι “Σέρρες” άλλαξαν όλη την επαγγελματική μου πορεία»

Αντιλήφθηκες ότι ο ρόλος σου υπήρξε επιδραστικός;

Γιούλη: Το κατάλαβα μετά την προβολή των επεισοδίων. Πήρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που εκφράζονταν με ζεστασιά. Ευτυχώς ο κόσμος κατάλαβε ότι γεννιέσαι γυναίκα ή αντίστοιχα άντρας

ίντερσεξ. Στην ενημέρωσή μας στη σειρά ήταν και η κοινότητα Intersex Greece, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Μου άρεσε αυτό το στοιχείο που είχε βάλει ο Γιώργος στη Σταματίνα, γιατί είδαμε τη ρωγμή της. Οι Σέρρες μού έμαθαν πολλά πράγματα. Άλλαξαν όλη την επαγγελματική μου πορεία, «πριν και μετά τις Σέρρες». Όχι ότι η προηγούμενη δεν είχε σημασία, είχε και παραείχε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, με μια καλή σειρά στην τηλεόραση έχεις μεγαλύτερη προβολή.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη με τα τηλεοπτικά της ανίψια στις «Σέρρες», Γιώργο Ζυγούρη και Λένα Δροσάκη.

Πώς αντιμετώπισες όλη αυτή την ξαφνική δημοσιότητα; Με τρόμαξε. Ειδικά όταν έπαιξε το επεισόδιο με την περίφημη ατάκα μου, «ΙΚΤΟΛΑ», όπου η θεία Σταματίνα άλλαζε τη σειρά των γραμμάτων στο αρκτικόλεξο ΛΟΑΤΚΙ+. Εκείνο το δεκαήμερο έβλεπα

παντού το πρόσωπό μου, ήταν σοκαριστικό. Δεν ήμουν συνηθισμένη σε αυτή την απότομη αναγνωρισιμότητα.

Και πώς τη διαχειρίστηκες;

Ζούμε στην εποχή των likes και των virals που διαδέχονται το ένα το άλλο με απίστευτη ταχύτητα. Είμαι 51 ετών και εδώ που βρίσκομαι, μπορώ να καταλάβω ότι όλο αυτό κάποια στιγμή τελειώνει και θα έρθει το επόμενο viral. Δεν θα είχε πια την ίδια δυναμική το «ΙΚΤΟΛΑ» που έπαιζε παντού.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της Γιούλης Τσαγκαράκη και του Δημήτρη Μακαλιά στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!.