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Το λυόμενο, υπαίθριο αμφιθέατρο εντός του Ζαππείου το οποίο, όπως ανακοίνωσε αιφνιδίως η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, ξηλώνεται λίγες ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας του, σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, δεν είχε λάβει την έγκριση του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση για το ξήλωμα του αμφιθεάτρου στον προαύλειο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, χωρητικότητας άνω των 1.000 θέσεων, και την αναβολή όλων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ που ήταν προγραμματισμένες από τις 21 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου, έρχεται μετά τις αντιδράσεις χρηστών στα social media που προκάλεσαν φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες με τη σιδερένια κατασκευή του λυόμενου αμφιθεάτρου.

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Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα χρόνο, καθώς τον περασμένο Μάιο -προκαλώντας και τότε έντονες αντιδράσεις- η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του χώρου, είχε παραχωρήσει χώρο παραπλεύρως του κτιρίου για drone show πάνω από την Ακρόπολη από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών, γεγονός που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση.